Na priljubljeni praznik v Podturnu se vrača tudi konjska vprega

Šagra svetega Roka v Podturnu bo tudi letos Goričanom in obiskovalcem z vseh koncev ponudila desetdnevno razbremenitev s plesom, srečanji, delavnicami za otroke in dobrodelnimi tombolami. Praznični program se bo začel v petek, 8. avgusta, in bo trajal do nedelje, 17. avgusta. Po uradni otvoritvi bosta sledila zdravica in odprtje stojnic, ki bodo obratovale vse dni praznika. »Zagotavljamo, da bo hrana vsak dan sveže pripravljena,« so poudarili organizatorji na včerajšnji tiskovni konferenci.

Goriški župan Rodolfo Ziberna je izpostavil pomen dogodka. »Veliko število obiskovalcev, ki jih vsako leto privabi praznik v Podturnu, dokazuje, da je njegova ponudba zares vrhunska,« je dejal župan in obenem občane, ki so se v prejšnjih letih pritoževali zaradi hrupa in glasbe, pozval k razumevanju.

Predsednik prireditvenega odbora Vanni Feresin je napovedal novost. »Po nekaj letih znova uvajamo konjsko vprego, ki bo vozila po mestu in, kot nekoč, oznanjala začetek šagre,« je poudaril. Med vrhunci programa velja izpostaviti 50. obletnico mednarodnega tekmovanja pritrkovalcev, ki bo potekalo v nedeljo, 10. avgusta, popoldne, ter tri velike dobrodelne tombole. Kulturni del programa bodo zaznamovala srečanja pod krošnjami oz. literarni večeri. Glasbene večere bodo obogatili različni ansambli in glasbene zasedbe.

Pozorni na večjezičnost

Osrednji dan dogajanja bo praznik svetega Roka, ki bo v soboto, 16. avgusta. Dopoldne bo potekala slovesna maša s podelitvijo priznanja Kamen na kamen, nato pa skupno kosilo. Zvečer bodo obiskovalci lahko pokusili tudi znameniti štrukelj svetega Roka, pripravljen po tradicionalnem receptu. Zaključni nedeljski večer bo potekal v znamenju večjezičnega pesniškega in glasbenega dogodka Suns di peraulis, ki bo posvečen furlanski besedi in poeziji. Sodelovali bodo umetniki iz Italije in Slovenije.

Program so pripravili v italijanščini, slovenščini in furlanščini. »Promocijo izvajamo tudi v Novi Gorici, Vrtojbi in Šempetru, saj smo ena sama skupnost. Zdelo se nam je prav, da se ne omejimo le na italijanščino,« je pojasnil Feresin.

Tajnica Claudia Ursic se je zahvalila več kot stotim prostovoljcem, ki že zdaj sodelujejo pri pripravah in bodo dejavni tudi med samo prireditvijo.