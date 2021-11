Na Rojcah obnova pločnikov in nova kolesarska povezava

V teh dneh se na goriških Rojcah začenja obsežna obnova pločnikov in izgradnja kolesarske steze, ki bo Štandrež povezovala s Korzom Italia. Dela bodo s seboj prinesla tudi nekaj prometnih omejitev, ki jih bodo najbolj občutili prebivalci Ulice Carso in z njo povezanih ulic.

Do začetka septembra prihodnjega leta, torej približno deset mesecev, bo v Ulici Carso, od krožišča z Ulico San Michele do krožišča s Trgom Divisione Mantova, promet urejen izmenično enosmerno. Omejitev prometa se bo »premikala« z gradbiščem, prav tako tudi območje, kjer bo veljala prepoved parkiranja. Hitrost vožnje avtomobilov in drugih vozil bodo omejili na 30 kilometrov na uro, vseskozi pa bo cesta prehodna za pešce, saj bodo uredili primerne prehode.

Istočasno bodo tudi zaprli Trg Benardelli, malo parkirišče med pivnico in nekdanjo klavnico v Ulici Carso, ki je danes zaraščeno in polno lukenj. Prav tako v teh dneh, vendar za krajši čas (predvidoma tri tedne), bo za promet zaprta Ulica Cossetto. Prehajanje bo omogočeno samo pooblaščenim, parkiranje bo prepovedano. Podjetje Mainente Costruzioni, ki za goriško občino izvaja našteta dela, si bo v Ulici Carso uredilo približno 25 metrov dolgo območje za skladiščenje gradbenega materiala in parkiranje strojev, prav tako tudi na križišču med Trgom Divisione Mantova in Ulico Barca. Območje bo dolgo trinajst metrov.Goriška občina bo v dela skupno vložila 1,2 milijona evrov, ki si jih je zagotovila preko državnega razpisa. Trg Benardelli, ki je danes v bistvu zanemarjeno parkirišče, bodo razširili na sosednjo cesto, ki vodi do stopnišča, po katerem je mogoče peš priti do Ulice San Michele. Do stopnišča bo ob zaključku obnovitvenih del vodil nov pločnik, ob katerem bodo redili zelenico. Okrog prenovljenega trga bo skupno na voljo 35 parkirnih mest, eno bo rezervirano za invalide.