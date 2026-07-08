Ob glavni tržaški avtobusni postaji 400 parkirnih mest

Ob glavni tržaški avtobusni postaji je zveza trgovcev Confcommercio danes v sodelovanju s skupino Coop Alleanza 3.0 in tržaško občino uradno predala namenu večje parkirišče Park Conf Com, ki bo delno rešilo problem kroničnega pomanjkanja parkirnih mest v središču mesta. Na zemljišču, ki je v lasti skupine Coop Alleanza 3.0, so z investicijo, ki znaša 560 tisoč evrov, uredili 400 parkirnih mest za avtomobile in 19 za turistične avtobuse, ki jih upravlja družba Porto Trieste Servizi. Dogovor za upravljanje območja je Confcommercio sklenil tudi z družbo Saba Interparking.

Vozniki, ki bodo izbrali Park Conf Com, ta je odprt dan in noč, bodo za uro parkiranja odšteli 1,50 evra, za cel dan pa 13 evrov. Trenutno je parkirišče dostopno samo za avtomobile, kmalu pa bodo lahko vanj pripeljali tudi turistični avtobusi.

Na območje ob vhodu v Staro pristanišče so postavili 19 nadzornih kamer, v naslednjih mesecih pa bodo dostop vozil omejili s parkirno zapornico. Za plačevanje parkirnine so na voljo štirje parkomati. Območje je uredilo osebje družbe Porto Trieste Servizi, ki je med drugim zarisalo parkirna mesta in poskrbelo za talne oznake. Območja niso na novo asfaltirali, zato so tla ponekod poškodovana in nevarna.