Na Soški regati 263 udeležencev

Živahni vrvež pri čolnarni kajakaškega centra v Solkanu je v nedeljo pred poldne napovedal, da bo letošnja Soška regata dosegla kar visoko udeležbo. In tako je tudi bilo. Po zaključku vpisovanj se je na vpisnem registru pokazala številka 263 udeležencev. Veliko je bilo mladih, celo najmlajših, kar nekaj pa tudi takih, ki so bili prisotni že na domala vseh spustih po reki od Solkana do Podgore prej, in sedaj do Pevme. Od tistega prvega čezmejnega spusta, ko meja še ni bila tako odprta kot danes, je minilo že 38 let. Dobri udeležbi je seveda botrovalo lepo vreme in pa nivo in tok Soče, ki sta bila primerna za tovrstno športno-rekreacijsko prireditev. Ob vpisu so vsi prejeli temno-modro spominsko majico, na kateri je seveda pisalo »38. Soška regata«.

Pred štartom so veslače pozdravili in jim voščili srečno »plovbo« predstavniki športnih organizacij in krajevnih oblasti. V svojih nagovorih so se vsi zaustavili na svojevrstnosti in zato priljubljenosti te čezmejne prireditve, ki poteka po skoraj neokrnjenem naravnem okolju, posebno pa so se zaustavili na letu 2025, ko bosta Gorici deležni pozornosti vse Evrope in bo Soška regata praznovala svoj 40. rojstni dan. Zato bo morala biti regata še posebno slavnostna in evropsko obarvana.

Po znaku za odhod se je živopisana kolona kajakov, kanujev, supov, gumenjakov in drugih plovil podala na 6 km dolg spust proti Pevmi.

Pokale za najštevilnejšo udeležbo so prejeli: KK Soške Elektrarne 42 udeležencev, Gasilci Nova Gorica (39), KK Šilec (26), Olympia Gorica (18), Pičulati Štandrež (18), Sovodnje (16), Brodarji (12), GO Atletik (12), Belingar (11), OK Val (9), OK Mavrica (9), ŠZ Dom (8) itd.