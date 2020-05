Na spletu bo zaživel Controvirus

Ta vikend bi v Gorici moral zaživeti 16. festival èStoria, ki so ga zaradi epidemije koronavirusa preložili na leto 2021. Vendar ne v celoti: program, ki so ga izdelali do meseca marca na temo norosti, bo moral počakati na prihodnjo pomlad, v prejšnjih dveh mesecih pa so prireditelji zasnovali spletni festival, ki so ga poimenovali Controvirus (Protivirus). Šlo bo, kajpak, za zgodovinski pregled epidemij, ki so prizadele človeštvo od antike do danes. Pomembni zgodovinarji in raziskovalci bodo osvetlili razne vidika vpliva, ki so ga hude zdravstvene razmere imele v najrazličnejših zgodovinskih kontekstih. Pozornost bodo namenili tudi človekovemu odzivu na tovrstne katastrofe in socialne spremembe, ki so jim sledile. Kot pri vseh izvedbah festivala, se bo tudi tokrat zgodovina prepletala z literaturo, zgodovino umetnosti, ekonomijo, geopolitiko in drugimi panogami.

»V tem obdobju smo bili priča novi, obsežni znanstveni komunikaciji, s poglobitvami v socialne, antropološke, ekonomske vidike, kar kaže na zgodovinsko razsežnost tega časa. Glas zgodovinarjev je v tem "zboru" bilo slišati nekako iz daljave, odmaknjeno, kakor da bi znanje o zgodovini izključevalo možnost kritične analize sedanjosti,« ocenjuje vodja festivala, Adriano Ossola.

Številnim ljubiteljem zgodovine želijo torej dati na razpolago obsežen zgodovinski korpus, z natančnim in zanimivim programom, ki je značilen za festival èStoria. Spored srečanj je zaključen, združenje se pripravlja na operativno fazo, s katero bodo udejanjili spletna srečanja. Spletni dogodki bodo tudi promovirali goriški prostor, saj bodo vključevali tudi podobe zgodovinskega, arhitektonskega in naravnega bogastva, ki ga premoreta Gorica in njena okolica. V prihodnjih tednih bodo organizatorji sporočili datume predvajanja predavanj, ki bodo sestavljala festival Controvirus.