Na svet je pokukal v avtu

Vsak porod je zgodba zase. Prav neobičajno doživetje pa je moralo biti včerajšnje rojstvo v Gradišču, kjer je dojenček privekal na svet kar v ... avtomobilu. Nenavadni dogodek se je zgodil okrog 7.30 na Drevoredu Trieste, nasproti pekarne Forno storico.

Ko so se začeli popadki, sta se ženska in moški, ki po neuradnih informacijah stanujeta v Gorici, odpravila z avtomobilom proti tržiški porodnišnici, kmalu pa se je izkazalo, da se otroku zelo mudi, tako da se je rodil prav v družinskem jeklenem konjičku. Očka je ustavil avtomobil in sinčku pomagal na svet. Na Drevoredu Trieste v Gradišču je moški zagledal vozilo Zelenega križa, ki je bilo tam čisto slučajno, in osebje zaprosil za pomoč.

Reševalci so prihiteli in ugotovili, da je z otrokom in mamico vse v redu, poklicali pa so tudi enoten regijski center Sores v Palmanovi, ki je na prizorišče poslal zdravniško vozilo službe 112. Mamico in otroka so prepeljali v tržiško porodnišnico; z zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško Asugi so nam včeraj popoldne sporočili, da sta tako ženska kot novorojenček zdrava in da se dobro počutita. Kot zanimivost so nam še povedali, da se je otrok rodil ovit v amnijsko vrečko, ki jo je pogumno predrl oče. Tudi porod v nedotaknjenem plodovnem ovoju je zelo redka okoliščina, po literaturi se zgodi približno na vsakih 80.000 rojstev. Od tod frazem »biti rojen v srajci/srajčki« (v it. nascere con la camicia), ki pomeni imeti srečo.