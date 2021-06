Na Sveti Gori »boj za zeleno«

Nova Gorica bo v soboto, 12. junija, ponovno utripala v dihu kolesarstva. V okviru 27. kolesarske dirke Po Sloveniji, katere se udeležuje tudi šampion Tadej Pogačar, bo 4. etapa potekala po Goriškem s ciljem na Sveti Gori. Cilj bo posvečen kolesarju in letalcu Edvardu Rusjanu, ki je bil tudi odličen kolesar. »Veseli me, da se ob številnih priložnostih Mestna občina Nova Gorica spomni na Edvarda Rusjana in s tem mladim ponuja zgled, da je mogoče uspeti, če le verjamemo v svoje sanje in trdo delamo za to,« je ob včerajšnji predstavitvi etape na Sveti Gori poudarila Rusjanova nečakinja Grazia Rusjan.

Dirka Po Sloveniji se bo letos odvijala med 9. in 13. junijem. Na startu 27. dirke, ki že četrto leto poteka pod prepoznavnim sloganom »Boj za zeleno«, organizatorji pričakujejo 126 kolesarjev, kolikor jih je trenutno prijavljenih, med njimi tudi slovenski šampion Tadej Pogačar.