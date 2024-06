Na Sveti Gori odpirajo Center Mir in dobro

V okviru projekta Walk 2 Spirit, ki je namenjen ureditvi nove pešpoti od Ogleja do Svete Gore (Goriški camino), je bila izvedena tudi prenova nekdanjega družinskega centra na Sveti Gori. Ta bo z novim imenom Center Mir in dobro na voljo romarjem in pohodnikom, a tudi ostalim obiskovalcem Svete Gore: turistom, športnikom, umetnikom, pa tudi ljudem, ki potrebujejo umik in morda premislek, kako naprej, saj umirjeno okolje Svete Gore, kjer vlada posebna energija, to omogoča. Ime Mir in dobro ni izbrano naključno, saj obojega v svetu danes še kako primanjkuje.

Stroški prenove so znašali 60.000 evrov. Od tega je 40.500 evrov zagotovil projekt Walk2Spirit, razliko pa je pristavil Frančiškanski samostan na Sveti Gori. S prenovo je bilo poskrbljeno za ureditev dveh dodatnih kopalnic s tuši za romarje in pohodnike, novo kuhinjo z jedilnico, dve skupinski sobi za pohodnike, štiri dvoposteljne sobe, studio in dva apartmaja s samostojnimi kuhinjami. Center Mir in dobro lahko tako sprejeme 28 oseb.

Na voljo bo tudi predavalnica

Poleg nočitvenih kapacitet je v centru tudi predavalnica, primerna za izvajanje seminarjev, delavnic, tečajev in podobnih dogodkov, pa tudi psihoterapevtska svetovalnica. Osnovna ideja je, da bi v centru, ki je zaključna točka 80 kilometrov dolgega Goriškega camina, romarji in pohodniki po koncu hoje ostali še nekaj dni in pred povratkom v hitrost vsakdana v čarobnem okolju ob dodatni ponudbi in storitvah ponotranjili izkušnjo poti.

Iz Centra Mir in dobro se odpira čudovit razgled vse do morja, zato je kot nalašč tudi za umetniške duše. Center je tudi odlično izhodišče za krajše in daljše sprehode po naravi ali za gorskokolesarske spuste po urejenih progah na pobočju Svete Gore, pa za ljubitelje zgodovine, ki imajo v bližini kaj videti in obiskati. Tudi sicer je Sveta Gora, kjer je mogoče prenočiti še v gostišču Peregrin in Mladinskem centru Tau, nadvse primerna izhodiščna točka za nekajdnevni obisk širšega Goriškega območja. Vrata Centra Mir in dobro bodo odprta vsem obiskovalcem ne glede na prepričanje in veroizpoved.