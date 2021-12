Na tehniških zavodih inovativni jezikovni laboratorij

Med ogledom šolskih prostorov je ravnateljica Mara Petaros ministrici razkazala tudi nov jezikovni laboratorij tehniških zavodov. Z deželnim prispevkom v višini 30.000 evrov, za katerega so se tehniški zavodi lani prijavili na namenski razpis, so nakupili 14 računalnikov in računalniške opreme za inovativen jezikovni laboratorij. Deželna institucija za upravno decentralizacijo za Goriško je poskrbela za pohištvo, ostalo opremo pa je šola krila z omenjenim prispevkom. Nakupili so jo pri podjetju Elettronica veneta. »V sklopu “paketa”, ki so nam ga nudili, smo imeli na voljo tudi osem ur tečaja za osebje. Naši profesorji so se tako naučili uporabljati opremo, ki je koristna pri pouku vseh jezikov, ne le tujih,« je povedala še ravnateljica. Jezikovni laboratorij je dijakom na voljo od meseca novembra, v novem letu pa ga bodo intenzivno uporabljali tudi med popoldanskimi delavnicami, s katerimi se bodo nekateri pripravljali na izpite angleškega jezika.

