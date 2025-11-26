Na tovornem postajališču pričakujejo porast prometa

Na vipavski hitri cesti H4 bo danes, 26. novembra, ponovno stekel promet v obe smeri, potem ko se je včeraj zaključila prva faza obnovitvenih del.

Na ponovno odprtje hitre ceste so še posebej čakali na goriškem tovornem postajališču družbe SDAG, kjer so zaradi dosedanjega spremenjenega prometnega režima, ki je veljal od 18. avgusta, utrpeli velik upad prometa. V začetnem obdobju je na hitri cesti veljala zapora v smeri Italije, od sredine septembra naprej pa v smeri Razdrtega, tako da so na tovornem postajališču izgubili večji del poslov, povezanih z izvozom blaga v Slovenijo. Škodo so utrpela tudi goriška špediterska in prevozna podjetja.

Na goriškem tovornem postajališču pričakujejo, da se bo po ponovnem odprtju hitre ceste H4 število tovornjakov vrnilo na raven pred zaporo v roku nekaj dni.

Drugi sklop del, zaradi katerih bo potrebna nova zapora na hitri cesti H4, bo na sporedu julija 2026 in bo trajal sto dni; takrat bo zaprta leva polovica hitre ceste v smrti od Vipave proti Razdrtemu. Deželna odbornica za infrastrukture Cristina Almirante je včeraj poudarila, da je prva zapora na hitri cesti zahtevala sodelovanje med raznimi italijanskimi in slovenskimi subjekti. Po njeni oceni so uspešno omilili učinke zapore, sicer napoveduje, da si bodo tudi prihodnje leto prizadevali za omilitev težav, ki jih bo povzročil drugi sklop del. Odbornica zagotavlja, da bodo še naprej v stalnem stiku s podjetjem Dars in ostalimi slovenskimi sogovorniki.