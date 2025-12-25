Na Travniku bo silvestrovalo največ 4500 ljudi

Na Travniku bo letos lahko silvestrovalo največ 4500 ljudi. Na goriški občini so predstavili niz prazničnih dogodkov, ki se bodo po mestnem središču zvrstili do konca leta in v začetku januarja, pri čemer so posebno pozornost namenili silvestrovanju na prostem, ki bo potekalo na osrednjem goriškem trgu 31. decembra.

Občinski odbornik Luca Cagliari pojasnjuje, da so se morali pri načrtovanju silvestrskega večera prilagoditi navodilom s prefekture, ki zahteva strožje varnostne ukrepe kot v prejšnjih letih. Podobno, kot se je zgodilo za koncerta, ki sta bila na sporedu na Travniku 12. in 13. decembra, bo dostop na osrednji goriški trg omejen tudi 31. decembra. »Na Travnik bo mogoče priti samo skozi tri vhode, ki bodo postavljeni v ulicah Roma, Oberdan in Arcivescovado, medtem ko bo praznično prizorišče mogoče zapustiti - poleg treh omenjenih ulic - tudi preko Mamelijeve ulice in Raštela. Med silvestrskim večerom bo zaprt tudi Bombijev predor,« razlaga Luca Cagliari.

Na Travniku bodo oder za silvestrovanje postavili med drsališčem in cerkvijo sv. Ignacija, tako da bo obrnjen proti prefekturi. Silvestrski koncert se bo začel ob 22. uri, sicer z občine svetujejo vsem interesentom, naj se na Travnik odpravijo pravočasno, saj bo vstop prost do zapolnitve predvidenih 4500 mest. Javni lokali na Travniku bodo lahko odprti, vendar bodo območja pred njimi zavarovana. V silvestrovanje bo uvedla skupina SOS Live Band, opolnoči bo na sporedu ognjemet z gradu. »Rakete bodo prave, vendar nekoliko tišje,« pravi Cagliari in napoveduje, da bo po polnoči na sporedu spektakel El Miami Show, katerega glavni »duši« sta Goričana Fabio Gentile in Sale Sanchez.