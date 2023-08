Na trgu obeh Goric bo v ospredju ples

Prihodnji dnevi bodo v Novi Gorici v znamenju serije plesnih dogodkov, ki jih organizirajo v zavodu MN Produkcija – MN Dance Company, ki je del uradnega programa GO! 2025, ter ob podpori Mestne občine Nova Gorica. Že nocoj (torek, 8. avgusta) ob 20.30 si bo na Trgu Evrope/Transalpina mogoče ogledati nekatere nagrajene filme, ki so bili prikazani na najvidnejšem in največjem festivalu plesnega filma – San Francisco Dance Film Festival. Premierno bodo predstavili tudi dva kratka art plesna filma v produkciji Zavoda MN Produkcija: Faded, ki je bil posnet v solkanskem kamnolomu, in Layers/Plasti realnosti, posnet v prostorih podjetja Intra Lighting v Šempetru pri Gorici.

Ko se kamera giblje s plesalci

»Počaščen sem, da smo filme z najvidnejšega in največjega festivala plesnega filma na svetu pripeljali na mejo oziroma na Trg Evrope. Ogledali si bomo pet krajših filmov njihovega izbora, poleg tega pa premierno prikazali še dva kratka art plesna filma v naši produkciji,« pravi plesalec Michal Rynia. Kot dodaja, so v zavodu MN Produkcija s svojimi stvaritvami na San Francisco Dance Film Festival doslej sodelovali dvakrat, in sicer v letih 2017 in 2022. Pri tem v zavodu MN Produkcija že celo desetletje sodelujejo z domačim režiserjem Fabrisom Šulinom. »Z našimi plesnimi filmi bi radi ples približali domačemu občinstvu in tudi tistim, ki jim ples ni tako blizu. Vsakič si izberemo eno temo. Plesna komunikacija je na nek način še vedno abstraktna, tako da si vsak lahko interpretira plesne filme po svoje,« meni Michal Rynia. »V filmih se trudimo, da gib kamere in plesa sovpadata. Zato mi je sodelovanje MN Dance Company na nek način postalo že organsko,« priznava Fabris Šulin. Nocojšnji filmski večer na Trgu Evrope bo med drugim ponudil tudi pogovor z ustvarjalci premierno prikazanih filmov Zavoda MN Produkcija ter zoom povezavo in pogovor z umetniškim vodstvom San Francisco Dance Film Festival iz ZDA.

V Kromberku plesni seminar

Sicer pa v dneh med 1. in 10. avgustom v Novi Gorici poteka tudi mednarodni plesni seminar Borderless Body. Seminarja se udeležuje 21 plesalcev iz Slovenije, Italije, Španije, Portugalske, Nemčije, Finske, Švedske in ZDA. »V tem času z njimi ustvarjava predstavo, ki jo bomo premierno predstavili v četrtek, 10. avgusta, ob 20.30 v amfiteatru Gradu Kromberk. Naslov predstave je Bordeless Movement. Odločila sva se, da bova delala po motivih Carmine Burane, ki bo prepletena s sodobno glasbo,« izpostavlja plesalka Nastja Bremec Rynia. »Navezujemo se na tehnologijo iz srednjega veka in kako se je ta obdržala do danes, po drugi strani pa se v predstavi osredotočamo tudi na to, kako nam ta tehnologija pomaga pri arhiviranju kulturne dediščine,« še dodaja. Koncept in koreografija celovečerne plesne predstave sta delo Michala Rynie in Nastje Bremec Rynia, organizatorja dogodka pa sta Zavod MN Produkcija Nova Gorica in GO! 2025. V primeru slabega vremena se bo predstava odvijala v veliki dvorani Kulturnega doma Nova Gorica. Ta večer bo izvedena tudi ponovitev prvega dela zadnje predstave Do lune in nazaj.