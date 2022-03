Na varno so jih pripeljali šoferji Apt

V Furlanijo - Julijsko krajino s pomočjo kulturnega društva Ucraina-Friuli in voznikov goriškega avtobusnega podjetja Apt prihaja nekaj več kot sto beguncev. Društvo, ki je v teh tednih priredilo shode za mir v Ukrajini ter organiziralo dobrodelno nabirko v Vidmu, je iz kraja Mircze na Poljskem, nedaleč od ukrajinske meje, organiziralo odhod iz Ukrajine za približno 120 ljudi.

Dva avtobusa in štirje šoferji avtobusnega podjetja Apt, ki so se na Poljsko podali že pred nekaj dnevi, so na meji z Ukrajino pomagali na pot najprej okoli 80 beguncem, ostalih 40 pa bo v Italijo prišlo s tretjim avtobusom. Potovanje bodo končali v Vidmu, kjer bo tamkajšnja prefektura koordinirala nastanitve v okolici. Begunci – večinoma gre seveda za ženske in otroke, saj moški ne smejo zapuščati države – upajo seveda, da bo nastanitev le začasna in da se bodo lahko čimprej vrnili domov. Ob odhodu v begunstvo in poti v neznano jih seveda še bolj skrbi, kaj se dogaja v njihovi državi in z dragimi, ki so morali v vojno. Ukrajino je že zapustilo na milijone ljudi, marsikdo se jim bo verjetno še pridružil, saj se vojna žal še vedno nadaljuje.