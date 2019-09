Na Vojskem iščejo krminskega gobarja

Na Vojskem v občini Idrija že drugi dan poteka iskalna akcija 74-letnega italijanskega državljana E.M. iz Krmina. Moški se je včeraj v družbi dveh prijateljev odpravil na gobe. Včeraj je pogrešanega iskalo 50 ljudi, med njimi policisti, gasilci, vodniki z reševalnimi psi, gorska reševalna služba in domačini.

Trojica prijateljev iz Krmina se je včeraj na Vojsko odpravila na gobarjenje. Okoli 12. ure so se z avtomobilom pripeljali do ene od tamkajšnjih hiš, se ustavili ob cesti v kraju, imenovanem V Logu in se odpravili v gozd. Tam so se razkropili. Okoli 14. ure sta se dva izmed skupinice vrnila k avtomobilu, tretjega pa ni bilo od nikoder. Prijatelja sta z njim vzpostavila telefonski stik, pogrešani pa jima je povedal, da je nekje v gozdu padel in se poškodoval. Tožil je o bolečinah na območju reber in povedal še, da ne more hoditi. Prav tako je izgubil orientacijo, zato ni vedel kje se nahaja. Vedel je le, da je hodil mimo nekakšnega peskokopa in da je v bližini manjše tekoče vode ter da je padel po grapi navzdol in se medtem poškodoval. S pogrešanim je bil po telefonu še dvakrat vzpostavljen telefonski stik, nazadnje ob 17.15. Gre za zahteven teren, kjer je telefonski signal mestoma izredno slab.

Prijatelja sta ga najprej iskala sama, nato sta naletela na enega od domačinov in z njegovo pomočjo poklicala operativno komunikacijski center ter prijavila izginotje poškodovanega prijatelja. Pod vodstvom Policijske postaje Idrija je ob 18. uri stekla širša iskalna akcija na območju Vojskega in širše okolice. Pri iskanju pogrešanega so sodelovali tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so območje pregledovali z dronom, policija pa ga je skušala izslediti tudi s pomočjo informacije o zadnji lokaciji signala njegovega mobilnega telefona, podatke jim je na zahtevo priskrbel mobilni operater.

Iskanje pogrešanega so včeraj ob 24. uri prekinili, danes se nadaljuje od 7.30.