Na vrhu Sabotina padel in si poškodoval nogo

Včeraj v dopoldanskih urah so novogoriške policiste obvestili, da se je na vrhu Sabotina poškodoval 52-letni italijanski državljan. Ponesrečenec je proti vrhu krenil po grebenu, startal pa je z makadamskega parkirišča v bližini gostinskega obrata. Med hojo je pri prečkanju grebena v rahlem spustu na območju slovensko-italijanske državne meje padel in si poškodoval levo nogo. Zaradi poškodbe ni mogel več naprej in je na pomoč poklical reševalce. Poškodovanega planinca so prevzeli člani dežurne ekipe za helikoptersko reševanje v gorah in ga s policijskim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.