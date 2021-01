Na Vrhu že tri tedne brez telefona

Na Vrhu telefoni ne zvonijo. Ne zato, ker njihovih lastnikov nihče ne kliče, temveč zato, ker so že tri tedne zaradi okvare nedosegljivi. Stacionarni telefoni so utihnili po močni nevihti, med katero je udarila strela. »Takrat smo ostali tudi brez elektrike, tehniki pa so že isti večer, v temi in pod dežjem, prišli in okvaro odpravili. Stacionarni telefoni pa še vedno ne delujejo,« je naveličana domačinka Vrha Dolores Černic. Po njenih besedah so krajani na problem že večkrat opozorili družbo Tim, a se ni nato nihče oglasil. »Niso nam razložili, zakaj prihaja do tako velike zamude. Vsakič, ko jih pokličemo, rečejo, da pač delajo na tem. Doslej pa ni bilo nikogar na spregled, kar je nesprejemljivo,« pravi Dolores Černic.

Občina Sovodnje je s težavami seznanjena; tudi uprava je družbo Tim že večkrat opozorila na nedopustno zamudo. »Na problem smo opozorili tudi na sestanku, ki smo ga imeli pred dnevi. Z županom sva zelo ostro obsodila nedopustno situacijo,« poudarja občinska odbornica Alenka Florenin in pojasnjuje, da je telefonsko omrežje na Vrhu zastarelo, kar posledično pomeni, da je vsako okvaro težko popraviti. Kabli so namreč bakreni, najti nadomestne dele je zelo zamudno. Ob vsaki težavi se zato zgodi, da so občani kar nekaj časa odrezani od sveta. »Obrnili smo se na vse sogovornike družbe Tim, s katerimi smo v stiku zaradi raznih projektov: izpostavili smo, da so naši občani odločno preveč časa brez telefonske povezave zaradi omenjene okvare,« še dodaja Alenka Florenin.