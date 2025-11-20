Na vrtiljake vabijo tudi otroke iz okoliških občin

Še dober teden dni nas ločuje od tradicionalnega Andrejevega sejma, ki ga bo goriško mestno središče gostilo od sobote, 29. novembra, do ponedeljka, 8. decembra. Kot običajno bo večdnevni dogodek s seboj prinesel vrtiljake, pa tudi stojnice z raznoraznimi sladkarijami in drugim blagom.

Sejem s stojnicami bo trajal do ponedeljka, 1. decembra, vrtiljaki pa bodo v mestu ostali vse do 8. decembra. »Razmišljamo, da bi med vikendom, se pravi 6. in 7. novembra, priredili še dodaten dogodek. Treba pa bo še videti, ali je izvedljivo,« pravi goriški odbornik Francesco Del Sordi. Po obsegu in številu stojnic ter vrtiljakov pa bo letošnja izvedba podobna kot prejšnje. »To predvsem zaradi prostorske stiske. Vsaka edicija je največja možna,« nadalje pravi sogovornik.

Petek, 5. decembra, ko bo na sporedu tudi zaključni dogodek EPK 2025, bo posvečen učencem in dijakom, ki bodo lahko na vrtiljakih uživali s popustom. Kupone bodo kot običajno nekaj dni prej razdelili med goriškimi šolarji, letos pa bodo popusta deležni tudi učenci okoliških občin. »V domeni z župani iz Števerjana, Sovodenj, Moša in Fare smo se za to odločili, saj gre za občine, ki gravitirajo na Gorico. Prav je, da imajo tudi oni praznik za svojega,« pravi Del Sordi.

Vrtiljaki in druge atrakcije bodo v soboto, 29. novembra, obratovali od 10. ure do 1. ure ponoči. V nedeljo, 30. novembra, bodo obratovali od 10. do 23. ure, v ponedeljek, 1. decembra, pa od 14. do 21. ure. Od torka, 2. decembra, do četrtka, 4. decembra, bo čas za zabavo med 15. in 20. uro. V petek, 5. decembra, bo park deloval od 15. do 22. ure, 6. in 7. decembra od 10. ure do polnoči, nazadnje pa v ponedeljek, 8. decembra, od 11. do 20. ure.

Največja novost v lokacijah sejma bo prenovljeno parkirišče nekdanje tržnice na debelo v Boccaccievi ulici, kjer je bilo lani še gradbišče. Letos pa bo tudi nekdanja tržnica gostila priljubljeno poulično prireditev. »Radi bi čim bolj izkoristili prenovljeno parkirišče,« pravi odbornik Del Sordi.

Vrtiljake bodo postavili na območje med ulico Cadorna, Trgom Donatori di sangue, ulicami Petrarca, sv. Klare in Trgom Cesare Battisti ter delom Verdijevega korza pred Ljudskim vrtom. Tudi letos bodo potrdili lanska prizorišča. Del prireditve bo tako kot lani zaobjel goriški Travnik. Prenovljena ploščad pri Rdeči hiši pa bo služila kot postajališče za vozila in prikolice upravljavcev vrtiljakov. Ta bo na razpolago za vrtiljakarje od danes od 8. ure dalje.