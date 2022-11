Nadaljevanka o Mussoliniju tudi v Gorici in Ogleju

Nadaljevanka o Mussoliniju in začetkih fašističnega gibanja, M. Il figlio del secolo, bo »doma« tudi v Gorici in Ogleju. V ponedeljek se je namreč začelo snemanje osmih epizod, ki bodo ekskluzivno na ogled na platformi Sky ter v neposrednem prenosu na platformi NOW. Kot smo na Primorskem dnevniku že poročali, so se priprave na snemanje sprva strogo tajne nadaljevanke začele že v prejšnjih tednih. V Raštelu so bile vidne marsikatere spremembe, saj so ulico »na novo« tlakovali, pojavile pa so se »nove« gostilne, trgovine ... Seveda v skladu s časovnim obdobjem, ki ga prikazuje nadaljevanka. V Ogleju se je snemanje začelo v ponedeljek, in sicer v oglejski baziliki. V Gorici pa snemajo v Raštelu, v odseku od Travnika do Nunske ulice, med snemanjem je prepovedan prehod vsem vozilom in pešcem. Že od prejšnjih dni vse do 30. novembra je tudi prepovedano parkirati na označenih parkirnih mestih na Travniku. Za potrebe filmske ekipe so rezervirana označena parkirna mesta na parkirišču za Bombijevim predorom.

Nadaljevanko o fašističnem vodji bo režiral Joe Wright, ki je ljubiteljem filmov poznan po zaslugi angleških filmov Prevzetnost in pristranost (Pride and prejudice), Pokora (Atonement) in Najtemnejša ura (The darkest hour), v zadnjem obdobju pa tudi zaradi epizode Nosedive nadaljevanke Black Mirror. Za scenarij sta poskrbela Stefano Bises (Gomorra - La serie, The New Pope, Zero zero zero) in Davide Serino (1992, 1993, Il re). Nadaljevanko je navdihnil istoimenski zgodovinski roman, ki ga je napisal Antonio Scurati, leta 2019 zmagovalec nagrade strega. Producenta sta Sky Studios in Lorenzo Mieli za podjetje The Apartment Pictures. Osem epizod bo krilo prvo knjigo Scuratijeve trilogije o Mussoliniju. Zgodba se začne z ustanovitvijo italijanskih »fasci« leta 1919, sega pa do znanega govora, ki ga je Mussolini imel v parlamentu po umoru Giacoma Matteottija. Kakor roman, na katerem temelji, se bo tudi nadaljevanka poglobila v Mussolinijevo zasebnost, ki je mogoče manj poznan vidik njegovega življenja. V Mussolinija se bo vživel igralec Luca Marinelli, ki je bil že petkrat nominiran za nagrado David di Donatello. Za film Martin Eden je na beneški Mostri že prejel tudi nagrado Volpi. Pri snemanju v FJK bo sodelovalo 20 lokalnih profesionalcev in približno 150 statistov, produkcija bo v FJK na delu osem dni. Furlanija - Julijska krajina se še naprej kaže kot izredno privlačna lokacija za velike televizijske produkcije, so zadovoljni pri FVG Film Commission.