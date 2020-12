Nadzorna kamera ujela skrunilca goriške rdeče klopi

Nadzorna kamera pri goriškem Ljudskem vrtu je posnela neznanca, ki je prejšnji teden z nespoštljivim napisom oskrunil rdečo klop, s katero so se lani občinska uprava in nekatera združenja poklonila žrtvam nasilja nad ženskami. »Ker je kamera daleč od klopi, posnetek ne zadošča za identifikacijo krivca. Lokalna policija pa je ugotovila, kdaj se je dogodek zgodil, zato se bo preiskava lahko nadaljevala z ogledom posnetkov drugih kamer v okolici,« pravi odgovorna za enake možnosti v goriški občinski upravi, Marilena Bernobich. Upraviteljica se zahvaljuje goriškemu kvestorju Paolu Gropuzzu, ki je obljubil pomoč policistov pri preiskavi.

Sramoten napis, ki se je pojavil ravno na dan boja proti nasilju nad ženskami, je med Goričani sprožil val ogorčenja. Svojo solidarnost žrtvam nasilja so mnogi izrazili na družbenih omrežjih, nekateri posamezniki pa z dejanji. Na rdeči klopi, ki so jo občinski delavci že dan po odkritju napisa očistili, so se znašle vrtnice. Največji šopek je na klop položilo združenje Sos Rosa, drugi dve rdeči vrtnici pa neznana roka, ki je za sabo pustila tudi sporočilo. »Moški, ki spoštujemo ženske in smo do njih iskreni, se prav gotovo ne identificiramo s strahopetcem, ki je napisal tiste podle besede. Prav gotovo gre za nekoga, ki ima težave z ženskim svetom,« piše neznanec, ki se je podpisal le z imenom – Max.