Nagrada Amidei scenaristu filma Est - Dittatura Last Minute

V goriški mediateki so pravkar razglasili zmagovalca letošnjega 40. filmskega festivala Amidei. Nagrado za najboljši scenarij prejme Antonio Pisu, scenarist in obenem režiser filma Est - Dittatura last minute, ki spremlja tri mlade prijatelje, ki se tik pred propadom romunske diktature leta 1989 odpravijo na potovanje v Bukarešto. Zabaven, ponekod izjemno duhovit film se dotika tudi občutljivih zgodb ljudi, ki so iz Romunije bežali v druge države in domov po skritem pošiljali "prepovedane" – vsakdanje – predmete, kot so kava, čokolada in najrazličnejša oblačila.