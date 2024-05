Nagrada èStoria Film Festival dokumentarcu Occupied city

Danes stopa v živo 20. festival zgodovine èStoria, ki vsako leto v Gorico privabi ugledne goste iz celega sveta. Letošnjo izvedbo, ki jo prirejajo z imenom Date (Datumi) je sicer v prejšnjih dneh že uvedel niz filmskih in dokumentarnih projekcij èStoria Film Festival.

V Trgovskem domu bosta danes ob 15. uri zgodovinarja Pitro Spirito in Luca Candini najprej obravnavala 11. februar 1893 v sklopu srečanja o Osirideju Brovedaniju. Nato, ob 16. uri, bo v ospredju leto 1994, ko so v Mostarju ob poku granate izgubili življenje trije novinarji nacionalne televizije Rai, nekaj tednov kasneje pa sta v atentatu ugasnili življenji novinarke Ilarie Alpi in snemalca Mirana Hrovatina v Mogadišu. Spregovorila bosta novinarka Fabiana Martini in predsednik novinarske zbornice v FJK Cristiano Degano.

Ob 17. uri bo srečanje o prihodnosti Evrope in junijskih evropskih volitvah, ki se ga bosta udeležila profesor političnih ved Paolo Feltrin in študent na goriški univerzi Francesco Trevisan. Ob 18. uri bosta zgodovinar Antonio Musarra in novinarka Lucia Bellaspiga razkrila detajle o potovanju v Ameriko, ki ga je Krištof Kolumb leta 1492 opravil s svojo posadko.

V sklopu programa èStoria Film Festival bo danes ob 17.30 v Kinemaxu na ogled dokumentarec Occupied City, ki prikazuje življenje v Amsterdamu od obdobja nacistične okupacije mesta med drugo svetovno vojno vse do današnjega časa. Dokumentarec je režiral Steve McQueen na podlagi knjige Atlas of an Occupied City (Amsterdam 1940-1945), ki jo je napisala njegova žena Bianca Stigter. Njej bodo jutri izročili priznanje za dokumentarni film Occupied City v sklopu letošnjega filmskega niza.

Med dogodki, ki jih prirejajo v sklopu festivala èStoria, bodo tudi srečanja o zgodovinskem dogajanju na vzhodni meji in na Goriškem, nekatere pogovore s strokovnjaki prirejajo slovenski inštituti in društva. Jutri, 24. maja, ob 16. uri bo v palači De Grazia predstavitev knjige Zapisi vsakdanjega gorja na vzhodni meji 1942- 1945 Metke Gombač in Borisa M. Gombača. V soboto, 25. maja, ob 14.30 bo v kompleksu sv. Klare predavanje Kati Prajde o dogajanju na vzhodni obali Jadranskega morja od leta 1358 dalje. Stefano Bottoni, Štefan Čok in Raoul Pupo bodo isti dan ob 15.30 spregovorili o pomembnih datumih na severnem Jadranu. O povojnem obdobju 1947-1954 v Gorici, kjer so italijanske oblasti finančno podpirale razne nacionalistično obarvane človekoljubne organizacije, bodo v soboto, 25. maja, ob 17. uri spregovorili Ennio Francavilla, Anna Di Gianantonio in Tommaso Montanari.