Nagrada za najlepšo izložbo frizerskemu salonu

Festival novinarstva, ki ga je društvo LeAli delle Notizie izpeljal v prejšnjih tednih, je spremljal natečaj za najlepšo izložbo. Osrednjo nagrado si je prislužil frizerski salon In Testa iz Ulice Dante Alighieri, ki ga vodi Cristina Dorni. Priznanje so ji izročili predsednik društva LeAli delle Notizie Luca Perrino in članice društvenega odbora, navzoč je bil tudi občinski odbornik Gianpaolo Martinelli. Lastnica salona se je pojasnila, da so v družbi umetnice Melisse Pulici izložbo okrasile njene uslužbenke Eleonora Musig, Tharin Tentor, Aurora Puccio in Rosy D’Arpa. Žensko figuro so oblekle v časopisna oblačila, opremila so so jo tudi s krili, saj italijanski rek pravi, da »novice letijo«.