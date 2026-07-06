VREME
DANES
Ponedeljek, 06 julij 2026
Iskanje
Prometna nesreča

Smrtna nesreča na avtocestnem priključku

65-letnik je pri Proseku trčil v tovorno vozilo, ko je izstopil iz avtomobila ga je zbilo drugo vozilo

Spletno uredništvo |
Prosek |
6. jul. 2026 | 9:12
    Smrtna nesreča na avtocestnem priključku
    Ponesrečencu ni bilo pomoči, umrl je na kraju nesreče (fotografija je simbolična)( Arhiv )
Dark Theme

Na avtocestnem priključku št.13 v bližini Proseka je prišlo včeraj (v nedeljo) pozno zvečer do prometne nesreče s tragičnim epilogom. 65-letni voznik, po poročanju drugih medijev naj bi šlo za državljana Hrvaške s prebivališčem v Furlaniji, je vozil v smeri Moščenic, ko je trčil v tovorno vozilo. Moški je po trku izstopil iz vozila, v tistem trenutku pa ga je zbil avtomobil. Zaradi teme in zmanjšane vidljivosti voznik ni opazil 65-letnika na cestišču, trk je bil silovit, moški je na kraju podlegel poškodbam. Posredovali so policisti, gasilci in reševalci službe 118, ponesrečencu pa žal ni bilo več pomoči.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: