Smrtna nesreča na avtocestnem priključku

Na avtocestnem priključku št.13 v bližini Proseka je prišlo včeraj (v nedeljo) pozno zvečer do prometne nesreče s tragičnim epilogom. 65-letni voznik, po poročanju drugih medijev naj bi šlo za državljana Hrvaške s prebivališčem v Furlaniji, je vozil v smeri Moščenic, ko je trčil v tovorno vozilo. Moški je po trku izstopil iz vozila, v tistem trenutku pa ga je zbil avtomobil. Zaradi teme in zmanjšane vidljivosti voznik ni opazil 65-letnika na cestišču, trk je bil silovit, moški je na kraju podlegel poškodbam. Posredovali so policisti, gasilci in reševalci službe 118, ponesrečencu pa žal ni bilo več pomoči.