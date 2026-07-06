V treh mesecih naj bi bil kontovelski breg nared

Z izjemo nekaterih manjših detajlov so zidovi nared, tudi vodovodne cevi so skoraj speljali do konca, naslednji korak bo postavitev mrež za zaščito parcel, česar se bodo lotili čez slabih deset dni. V zvezi z deli v kontovelskem bregu, o katerih je govor že več let, je le videti luč na koncu tunela. Inženir Emiliano Biasutto iz Konzorcija za bonifikacijo Julijske krajine, ki vodi dela na Kontovelu, je na četrtkovem sestanku z zahodnokraškim rajonskim svetom dejal, da naj bi bilo v roku treh mesecev vse zaključeno. »Dela moramo obvezno dokončati do 31. decembra, če ne bo zapletov, pa računam, da bo v treh mesecih vse končano. Če bo delo daljše, bomo vsekakor uredili vse potrebno za letošnjo trgatev,« je zagotovil inženir. Prioriteta je sedaj tudi zaključitev ceste, ki so jo uredili med parcelami, da bodo kmetovalci lahko udobneje delali in trgali. »To je treba še delno tlakovati, rampo, ki je precej strma, je treba opremiti z oblogo,« je pojasnil Biasutto.

Sestanka na proseškem sedežu rajonskega sveta za zahodni Kras so se udeležili tudi nekateri lastniki parcel v kontovelskem bregu, ki mu domačini pravijo Mokolani. Tem je Biasutto predlagal, da bi namesto začetno načrtovanih preprostih mrež proti divjadi parcele ob cesti obdali s krepkejšimi elektrovarjenimi mrežami, s katerimi bi bolje zaščitili zemljišča pred vdori divjih prašičev. Spremembo so lastniki parcel sprejeli. Zanimalo pa jih je, kakšni bodo vhodi parcel, ki so še na seznamu del, in nekaj drugih detajlov.