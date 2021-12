Nagrade za dijake zavodov Vega in Zois

Čeprav so izbrali višješolsko smer s področja informatike oz. uprave, financ in marketinga, so tudi umetniško nadarjeni. Svojo ustvarjalno žilico in ljubezen do branja so dijaki slovenskih zavodov Jurija Vege in Žige Zoisa pokazali z udeležbo na letošnjem natečaju Un libro da consigliare (Knjiga, ki jo svetujem), ki se je zaključil včeraj z nagrajevanjem v tržiškem občinskem gledališču. Dva od nagrajenih dijakov tehniških zavodov sta odšla v Tržič, kjer sta se udeležila dogodka, ostali pa so slovesnost spremljali na daljavo iz šolskega avditorija skupaj z mentoricama, prof. Majdo Bratina in Michelo De Castro.

Z rap pesmijo in videoposnetkom, s katerima so promovirali knjigo Ritorno al futuro Georgea Gipea, so se na drugo mesto v sekciji pesmi uvrstili dijaki drugega razreda zavoda Jurija Vege Peter Pozzar, Dejan Radetič, Gregor Makuc, Ismet Burzić in Martin Buna, ki so prejeli bon v vrednosti 30 evrov za nakup tehnološkega materiala. Nagrado sta včeraj v Tržiču dvignila Pozzar in Buna, ki sta z odra na kratko opisala, kako je nastala skupinska pesniška stvaritev.

Drugo nagrado si je prislužila tudi Jessica Guerra, dijakinja tretjega razreda zavoda Žige Zoisa, ki je svoj knjižni nasvet utemeljila s pisnim besedilom. Vrstnikom je svetovala knjigo Ho chiesto di avere le ali avtorja Anthonyja Godbyja Johnsona in za svoj prispevek prejela bon v višini 30 evrov za nakup knjig.

V sekciji pisnih besedil je tudi najvišjo stopničko zasedel dijak slovenskih drugostopenjskih srednjih šol, in sicer Riccardo Riccio iz petega razreda zavoda Jurija Vege, ki je izbral knjigo Le guide del tramonto Arthura Charlesa Clarka. Prvo mesto, za katero je prejel bon v vrednosti 50 evrov za nakup knjig, si deli z Giulio Voltolina iz tržiškega liceja Buonarroti.

Med fotografijami pa je komisijo najbolj prepričala tista, ki jo je posnel Daniel Chiocca. Dijak četrtega razreda zavoda Jurija Vege je na natečaju sodeloval s posnetkom, s katerim je upodobil in posredoval pečat, ki ga je v njem pustila knjiga Prima Levija Se questo è un uomo. Prislužil si je bon v višini 50 evrov za nakup tehnološkega materiala.