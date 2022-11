Nagradili »dušo« štandreške Juventine

Za doprinos k delovanju športnega društva Juventina in k družbenemu življenju v Štandrežu nasploh je domačin Marco Kerpan v nedeljo prejel nagrado Klas, ki jo podeljuje društvo sKultura 2001.

Po maši je pred cerkvijo v Štandrežu vladalo praznično vzdušje, saj so praznovali tudi god zavetnika sv. Andreja. Najprej je krstno nastopila novoustanovljena moška vokalna skupina Prosvetnega društva Štandrež, ki jo sestavljajo mladi pevci. Nato je predsednik društva sKultura 2001 Marjan Brescia v slovenščini in italijanščini prebral življenjepis nagrajenca in utemeljitev priznanja.

Letošnji prejemnik Klasa se je rodil 19. septembra 1964 v družini domačinov Lucijana Kerpana in Ade Pavio. Vrtec in osnovno šolo je obiskoval v vasi, se družil z mladimi domačini in se že kot mladenič vključil v dogajanje v vaški skupnosti. Delovno pot je začel zelo zgodaj, že pri petnajstem letu starosti se je zaposlil kot električar oz. inštalater, kasneje je delal za podjetje, ki se je ukvarjalo z barvili. Vztrajno se je izobraževal in nato zmagal natečaj pri podjetju Acegas, kjer je še vedno zaposlen. V mladih letih je Kerpan v prostem času zahajal v skavtsko organizacijo, obenem je bil član tudi Prosvetnega društva Štandrež, čeprav je bilo kaj kmalu jasno, da mu je šport še najbolj pri srcu. V domače nogometno društvo Juventina se je vključil v mladih letih, najprej kot igralec v mladinskih ekipah in kasneje v članski ekipi, v kateri je bil zelo požrtvovalen in garaški. Ko se je leta 1991 hudo poškodoval, se je moral odpovedati igranju, vendar je še vedno ostal aktiven v svojem klubu, najprej kot spremljevalec in pomožni trener mladinskih vrst in kasneje kot odbornik. V poletju 1998 so ga takratni odborniki Juventine prepričali, da sprejme predsedniško mesto, ki ga po 25 letih neprekinjenega predsedovanja še vedno zaseda.

Društvo sKultura 2001 je Kerpanu podelilo nagrado za doprinos k delovanju društva Juventina in k družbenemu življenju na vasi. Kerpana zaznamujejo »požrtvovalnost, strpnost, natančnost, predanost, globok čut pripadnosti domači vasi; poleg tega ga odlikuje tudi zmožnost tkanja dobrih odnosov med italijansko in slovensko narodno skupnostjo,« je še navedel Brescia. Kerpanu je voščil, naj bo priznanje »spodbuda za nadaljevanje uspešne poti na športnem področju«. Pred izročitvijo nagrade je Kerpana pohvalil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je razkril, da je tudi sam kot otrok igral pri Juventini.