Najbolj privabila galerija DAG in goriški grad

»V letu EPK 2025 smo si prizadevali, da bi mestu pustili trajno dediščino. Imamo v celoti prenovljen grad in največjo digitalno galerijo v Evropi,« je o razlogih za množičen obisk, ki ga je ob letošnjih velikonočnih praznikih doživela Gorica, povedal občinski odbornik Fabrizio Oreti.

Med kraji na Goriškem, kjer je bilo zlasti na velikonočni ponedeljek veliko domačinov in turistov, so bili kot vedno Gradež, Marina Julia in Brda, glavni atrakciji v Gorici sta bili digitalna galerija DAG (na veliko noč so našteli 2486 ljudi, včeraj do približno 16. ure pa 2680) in grad, do katerega so se mnogi turisti - ob pomanjkanju vzpenjače - povzpeli po nedavno odprtem stopnišču ob vhodu v Bombijev predor. Marsikdo si je ob čudovitem vremenu privoščil tudi sprehod po parkih ali piknik. Priljubljeno območje z žari za nekdanjo Remudo je žal še vedno nedostopno, zato so si nekatere skupine pomagale kar z vrtnimi kurišči.

Med turisti je osebje ob vhodu v galerijo DAG opazilo veliko Slovencev in Avstrijcev, še največ obiskovalcev pa je bilo iz Veneta. Tudi na gradu se je včeraj pred vhodom vila cela vrsta turistov. Na veliko noč ga je obiskalo 870, do včerajšnjega popoldneva pa 756 ljudi. Poleg Italijanov in Slovencev je bilo veliko Hrvatov, Američanov, Ukrajincev in celo Kitajcev.

Zadovoljni so tudi v Palači Attems Petzenstein, kjer sta na ogled dve razstavi. V nedeljo je palačo obiskalo 70 ljudi, včeraj pa okrog 200. »Večina je iz Pordenonskega, Videmskega in Veneta,« so pojasnili.