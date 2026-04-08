Festival zdravja vabi na meritve in svetovanje

V Novi Gorici bo do 26. aprila potekal tradicionalni Festival zdravja. Tokrat prinaša predvsem promocijo preventivnih zdravstvenih dejavnosti in zdravega načina življenja ter različnih športnih aktivnosti. Med obiskovalci so skozi leta najbolj iskane različne meritve, ki jih promocijsko izvajajo na stojnicah v centru mesta.

Tako je veliko zanimanja za meritve krvnega tlaka, sladkorja ter maščob v krvi, zdravstveni delavci pa letos ponujajo tudi analizo telesne mase, kjer bodo sodelujočim povedali več o sestavi njihovega telesa. Osrednji dogodek bo Sejem zdravja, ki bo potekal danes, 8. aprila, med 10. in 14. uro na Bevkovem trgu v Novi Gorici. »Na sejmu bodo poleg centra za krepitev zdravja prisotne tudi medicinske sestre patronažne službe iz Zdravstvenega doma Nova Gorica. V četrtek pa nato sledi dan odprtih vrat našega centra, ko bomo najprej pripravili predavanje, sledile pa bodo različne meritve ter svetovanje, v primeru, da bo to potrebno,» je na včerajšnji novinarski konferenci ob prisotnosti novogoriškega župana Sama Turela povedala vodja centra za krepitev zdravja Tamara Kofol.

Po ugotovitvah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so ljudje na Goriškem na splošno bolj zdravi kot njihovi sodržavljani iz vzhodnega dela Slovenije. Temu botruje verjetno drugačen način prehranjevanja, saj tu prevladuje sredozemski način, je povedal vodja območne enote NIJZ Nova Gorica An Galičič. »Pohvalim lahko upad deleža prekomerne prehranjenosti otrok, mladostnikov in tudi odraslih. Na drugi strani pa je v letu 2025 upadla odzivnost na presejalni program za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesja in danke Svit. Prvič se je zgodilo, da je odstotek odzivnosti prejemnikov vabil v regiji manjši kot je slovensko povprečje,» je povedal Galičič.