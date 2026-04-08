Kulturni dom Nova Gorica nameravajo ohraniti in krepiti z dediščino EPK

Po večmesečnem tehtanju so na Mestni Občini Nova Gorica pripravili predlog odloka o pripojitvi Kulturnega doma Nova Gorica k Javnemu zavodu GO! 2025. Ob tem so želeli jasno poudariti, da ne ukinjajo programov, projektov ali vloge Kulturnega doma, pač pa, da želijo njegovo delovanje ohraniti, okrepiti in nadgraditi z vsem, kar je mestu prinesla Evropska prestolnica kulture.

Novogoriška občina je pripravila predlog, da se Kulturni dom Nova Gorica pripoji Javnemu zavodu GO! 2025, s ciljem oblikovati sodoben, stabilen in razvojno naravnan javni zavod za prihodnost, je zapisala Mestna Občina Nova Gorica na družbenih omrežjih.

Namen reorganizacije ni ukinjanje programov ali vsebin, temveč njihovo nadaljevanje, nadgradnja in učinkovito upravljanje obstoječe in nove kulturne infrastrukture, ki je nastala v okviru EPK, kot so objekt Kulturnega doma Nova Gorica, EPIC, Xcenter, Super 8 in Rafutski park. Gre za priložnost, so zapisali, da ohranijo ustvarjalni zagon, ki ga je mestu prinesla EPK, ter ga razvijajo tudi v prihodnje – v povezovanju, čezmejnem sodelovanju in odpiranju kulture širšemu prostoru.

O predlogu bo novogoriški mestni svet odločal aprila in maja. Če bo sprejet, bo nov javni zavod po izpeljavi vseh potrebnih postopkov lahko začel polno delovati že v jesenskem času.