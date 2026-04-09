Gozdarski policisti poskrbijo v povprečju za odstrel 200 merjascev letno

Divji prašiči v urbanem okolju niso novost, niti v Trstu. Pojav ni (še) na ravni nekaterih rimskih predmestnih četrti, kjer so merjasci pred leti dejansko zasedali območja, a vendar. Brigade kopitarjev so med drugim že razsajale na vrtu tržaškega župana Roberta Dipiazze nad Grljanom, pred dnevi se je merjasec sprehajal po Istrski ulici, kot pričajo posnetki kamer na vrtovih, so postali tudi stalnica v openskem vaškem jedru.

Openska kolonija divjih prašicev in svinj se redno prikazuje v širši okolici tamkajšnjega pokopališča skoraj leto dni. Krajani so jih prvič opazili lani poleti, zgodaj jeseni so nekateri postavili kamere, ki se samodejno vklopijo, ko zaznajo gibanje pred sabo. Te so potrdile prisotnost družine merjascev, ki z rilci kopljejo po zelenicah in očitno iščejo hrano. Večinoma se prikažejo ponoči, zgodilo pa se je že, da so na vrt v središču Opčin prišli, ko je še sijalo sonce.

»Divji prašici se zlahka premikajo in se tudi prilagajajo,« je v pogovoru za Primorski dnevnik opozoril vodja gozdarskega inšpektorata za Trst in Gorico Paolo Benedetti. Medtem ko je »strogi« Kras za merjasce načeloma neugoden, saj tam ni velikih virov vode, predstavlja tržaško predmestje zanje bolj plodno območje. Tam je načeloma več blata, ki ugaja merjascem.

Kako se lahko občani zavarujejo pred njimi? »Nikoli jim ne dajajte hrane,« je opozoril Benedetti. Poleg raznih bioloških nevarnosti, ki jih prinaša s seboj to neodgovorno ravnanje, je hranjenje merjascev zakonsko prepovedano. Če krši kdo ta predpis, mu ne grozijo le upravne kazni oziroma globe, temveč tvega tudi zaporno kazen. Zakonsko je merjasec uvrščen med nevarne divje živali, najnevarnejši primerki, je dejal Benedetti, so samice z mladiči.

Če se znajdemo v bližini merjascev, je pomembno, da jim damo razumeti, da se nahajajo v bližini človeka, je svetoval Benedetti. Merjasci bodo v veliki večini primerov zbežali, saj se načeloma izogibajo stiku z ljudmi. »Če se niso navadili drugače.«