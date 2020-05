Najbolj trpi, kdor je odvisen od italijanskega trga

Potem ko si na Goriškem že skoraj lahko oddahnejo spričo nizkega števila okuženih z novim koronavirusom – od začetka epidemije so zabeležili osem uradno potrjenih primerov – pa skrb vzbujajo predvsem gospodarske posledice epidemije. »Celotna slika se bo pokazala šele jeseni. V primerjavi med lanskim in letošnjim aprilom pa se je stopnja brezposelnosti na severnem Primorskem zvišala za 17,3 odstotke,« pojasnjuje direktorica novogoriške območne enote Zavoda za zaposlovanje, Vesna Petric Uran. Plat zvona bijejo predvsem tiste panoge, ki so odvisne od italijanskega trga.

Med največjimi zaposlovalci na Goriškem je družba Hit, ki je vrata začasno zaprla 10. marca. Hit zaposluje 1.700 ljudi, od tega 1.300 na Goriškem. »Delo redno opravlja okoli sto zaposlenih, 1.600 pa jih je prejelo odločbo o čakanju na delo,« so nam pojasnili iz največje slovenske igralniške družbe, kjer po prvih ocenah v obdobju januar-april beležijo za 35 odstotkov nižjo bruto realizacijo v primerjavi z istim obdobjem lani. »Ta odstotek se z vsakim mesecem, ko družba ne posluje, znatno povečuje. Finančna kondicija in končni poslovni izid letošnjega leta bosta v veliki meri odvisna od trajanja in uspešnosti ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 na nacionalni ravni ter od uspešnosti in hitrosti regeneracije gospodarstva na trgih, iz katerih prihaja največ Hitovih gostov,« pojasnjujejo v Hitu, kjer v času epidemije ni zamrla čisto vsa dejavnost - ohranili so poslovanje spletne igralnice HitStars.it, ki ima italijansko koncesijo za igre na srečo na spletu in je namenjena italijanskim igralcem. Danes pa bosta pričeli s poslovanjem terasa Perline kavarne Dolce vita in terasa Hotela Lipa v Šempetru pri Gorici, v ponedeljek pa še vrt Hotela Sabotin v Solkanu.

So torej zaradi situacije, povezane z epidemijo in posledično izpadom prihodka ogrožena delovna mesta v Hitu in koliko? »Situacija se vsakodnevno spreminja, doseči skušamo razumevanje in prilagajanje novim razmeram, z upoštevanjem nacionalnih direkcij in razmer na ključnih trgih. Kot v vseh panogah, se bo potrebno tudi v igralniški industriji prilagoditi novim razmeram,« odgovarjajo v Hitu. Ker pa je v javnosti te dni zaokrožila informacija, da se v Hitu obeta okoli 400 odpovedi, in je vzbudila veliko skrbi, smo se na podjetje obrnili tudi neposredno s tem vprašanjem. »Informacija glede odpuščanja 400 zaposlenih je zakrožila iz neznanega vira in je povzročila nemalo skrbi in škode. Trenutno je še preveč neznank, vse je odvisno kdaj in kako bomo začeli s poslovanjem. Vlada je sprejela ukrepe, ki zelo pomagajo za preživetje HIT-a. Zelo pomemben bo tudi tretji paket ukrepov vlade, predvsem kot pomoč za področje igralništva,« so nam pojasnili.Po neuradnih podatkih pa naj bi do odpuščanj oz. ne podaljšanja pogodb za določen čas že prišlo v nekaterih drugih igralnicah na Goriškem.

Da je bila Nova Gorica zadnja desetletja preveč odvisna od igralništva pa meni novogoriški župan Klemen Miklavič. »Če bodo igralnice zmanjšale obseg ali se celo zaprle, bomo soočeni z veliko brezposelnostjo in socialno krizo. Zato že sedaj pozivamo vlado, da obravnava našo regijo posebej. Da omogoči gospodarski razvoj panog, ki bodo omogočile strukturo gospodarstva, ki bo manj odvisno od italijanskih potrošnikov in igralništva, da bodo to panoge, ki bodo temeljile na visoki tehnologiji, na raziskavah,« opozarja Miklavič in dodaja, da regija ne potrebuje miloščine, temveč razvojna sredstva in olajšave za prestrukturiranje gospodarstva. Ena od idej, ki naj bi zagnala gospodarstvo na čezmejnem območju, je tudi posebna ekonomska cona.