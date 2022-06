Najlepši spomin za oba je bila skupna seja občin EZTS

V goriškem občinskem svetu, katerega člani bodo dokončno znani po nedeljskem drugem krogu volitev, v prihodnjem mandatu gotovo ne bo dveh znanih obrazov: slovenska svetnika Marilka Koršič (Slovenska skupnost) in David Peterin (Demokratska stranka) se po treh oz. dveh mandatih poslavljata od svetniškega mesta. Za Primorski dnevnik sta podala obračun delovanja v občinskem svetu in se spomnila na nekatere trenutke, ki so med njunim delovanjem izstopali.

NIVO RAZPRAVE PADEL

Marilka Koršič je bila prvič izvoljena v obdobju prvega mandata župana Ettoreja Romolija, leta 2012; David Peterin se ji je v občinskem svetu pridružil med drugim Romolijevim mandatom, skupaj sta nato bila svetnika še v zadnjih petih letih z županom Rodolfom Ziberno. Mandati so se med seboj razlikovali. »Ko je prvič postal župan Romoli, je bil to velik šok po obdobju levosredinskega župana Vittoria Brancatija. Takrat sta bila v občinskem svetu z mano svetnika SSk Božo Tabaj in Silvan Primosig, med Slovenci pa sta bila z Oljko izvoljena še Aleš Waltritsch in Marko Marinčič. V naslednjem mandatu pa sta poleg Peterina med Slovenci bila še Walter Bandelj in spet Tabaj. Velika razlika med Romolijem in Ziberno, torej med mojima prvima dvema mandatoma in tretjim, je bila gotovo ta, da je bil Romoli zelo karizmatična osebnost. Svetniki večine so ga spoštovali, čeprav so bila tudi takrat, tako kot danes, med njimi razhajanja. Pri Ziberni smo bili priča tudi zelo slabi komunikaciji med občinskim odborom in svetniki večine ter svetniki nasploh. Romoli je bil tudi precej bolj varčen, tudi zaradi takratne zakonodaje; Ziberna pa je bil kar razsipen, denarja ni namenjal stvarem, ki bi si to zaslužile. Razlike so bile vidne, denimo, tudi pri delovanju komisij: v obdobju Romolijevega županovanja so komisije delovale, nekatere bolj, druge pa manj uspešno. V zadnjem mandatu pa so se sestajale zelo malo, nekatere se sploh niso,« svojo izkušnjo v obdobju treh mandatov opisuje svetnica Koršič. David Peterin ocenjuje, da se je v zadnjem mandatu na splošno zelo znižal nivo razprave v občinskem svetu, saj smo bili marsikdaj priča zelo grobemu načinu podajanja. »Razlike so bile tudi znotraj opozicije, ki sicer ni bila nikoli prav složna; poznalo se je tudi, da nekateri, izvoljeni na občanskih listah, niso imeli za sabo stranke. Sodelovanje med Demokratsko stranko in Slovensko skupnostjo pa je bilo boljše v tem zadnjem mandatu,« ocenjuje Peterin.