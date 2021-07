Najprej finančna plat, nato okrepitev socialne vloge

Povrniti Vili Russiz nekdanji blišč in izraziti socialni pečat, ki jo je imela ob ustanovitvi pred 150 leti, ter ovrednotiti celotno posestvo tudi v luči turističnega razvoja Brd. Ti so osrednji elementi dolgoročne strategije prenovljenega upravnega odbora Fundacije Vile Russiz, ki se je včeraj prvič sestal. Predsednik fundacije je po novem Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice za Julijsko krajino, podpredsednik fundacije pa župan Občine Koprivno Daniele Sergon. Upravni odbor sestavljajo še dva zastopnika Dežele (agronom in podjetnik Giovanni Bigot in Denis Caporale, direktor zdravstvenega podjetja Friuli centrale), dva zastopnika Trgovinske zbornice (njen podpredsednik Gianluca Madriz in odvetnica Ornella Lippi), za Občino Koprivno že omenjeni župan, za Fundacijo Goriške hranilnice pa njena do nedavnega predsednica Roberta Demartin.

Vila Russiz je bila od vsega začetka vezana na dva elementa: socialo in vinogradništvo. Prva aktivnost se uresničuje v domu, kjer trenutno živi 13 otrok od 3. do 17. leta (na skupno 16 razpoložljivih mest). Gre za otroke, ki jih je tržaško sodišče za mladoletne dodelilo tej ustanovi, kjer jih 24 ur dnevno spremljajo vzgojitelji. Med osrednjimi načrti za prihodnost je okrepitev te vzgojne ustanove.