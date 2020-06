Najsrečnejša številka sovodenjskega pusta je 9488

Z včerajšnjim izžrebanjem srečk loterije je štiri mesece po pustnem sprevodu v Sovodnjah, zadnjem večjem javnem dogodku na Goriškem pred »lockdownom«, dokončno padel zastor nad letošnjim Sovodenjskim pustom. Zmagovite srečke je društvo Karnival nameravalo izžrebati že 12. marca, vendar so srečanje morali preložiti zaradi pandemije koronavirusa. Žrebanje je potekalo včeraj pred Kulturnim domom Jožefa Češčuta v Sovodnjah. Prvo nagrado (bon v vrednosti 1500 evrov pri turistični agenciji K'un Lun Viaggi iz Gorice) prejme imetnik srečke 9488, drugo (dve nočitvi v evropski prestolnici s paketom Boscolo Gift) pa imetnik srečke 3333. Ostale nagrade so kuhinjski robot, električna metla, videokamera GoPro, večerja za dve osebi v priznani gostilni in radioura. Razveselile bodo imetnika srečke 1803 (3. nagrada), imetnika srečke 7259 (4. nagrada), imetnika srečke 6303 (5. nagrada), imetnika srečke 4580 (6. nagrada) in imetnika srečke 8682 (7. nagrada). Dobitniki bodo imeli na voljo trideset dni časa za dvig nagrad.