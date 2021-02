V Ronkah se je povečalo število hišnih ljubljenčkov. V pasji matični knjigi ronške občini je bilo ob koncu lanskega leta vpisanih 1754 psov, medtem ko jih je bilo konec leta 2019 1727. Največ je mešancev (717), ki jih pogosto družine posvojijo v pasjih zavetiščih. Na drugem mestu so zlati prinašalci (73), na tretjem pa pudlji (64). Sledijo psi pasme čivava (62), nemški ovčarji (57) in maltežani (54). Na seznamu je tudi 36 psov pasme angleški koker španjel, 35 jazbečarjev, 32 buldogov, 15 borderskih ovčarjev in petnajst belgijskih ovčarjev. V ronški občini je z enim samim psom zastopanih več pasem – od bernardinca in romanskega vodnega psa do angleškega hrta in avstralskega ovčarja.V Ronkah so že leta 2008 sprejeli pravilnik, ki ščiti domače živeli. Psi morajo imeti na voljo vsaj petnajst kvadratnih metrov prostora, obenem ne smejo biti privezani na verigo ali zaprti po kleteh.Poleg psov je v ronški občini tudi 500 prostoživečih mačk. Leta 2016 je bilo 11 mačjih koloniji, zdaj jih je kar 49.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.