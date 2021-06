Največ ljudi potuje po Italiji, nekateri še v Grčijo in Španijo

Goričani si želijo potovanj in so po več kot enoletnem »prisilnem« mirovanju tudi pripravljeni odšteti nekaj več denarja, da lahko odpotujejo. Velika večina strank goriških potovalnih agencij, ki smo jih obiskali, pa se odpravlja v Italijo; izven državnih meja sta priljubljeni še Grčija in Španija, za druge destinacije pa se za zdaj malokdo odloča.

Tako so nam včeraj povedali v treh agencijah, ki v Gorici ponujajo individualna ali skupinska potovanja. Boris Nanut, ki nasproti sodišča upravlja potovalno agencijo Gotour, ocenjuje, da od sedem do osem strank na deset za počitnice izbere italijanske destinacije. »Dobro se obnesejo lokacije, denimo, na Sardiniji, Siciliji ali v Kampaniji, ki so lažje dosegljive z ronškega letališča. To so Olbia, Palermo in Neapelj: te lete ponuja letalska družba Volotea, prodajamo pa razne potovalne pakete. Iz Benetk pa je, jasno, na voljo veliko širša izbira destinacij. Letos precej prodajamo paketna potovanja z organiziranimi turami, ki jih ponuja na primer podjetje Abaco Viaggi. V teh primerih cena krije vse: let oz. potovanje z avtobusom, nastanitev, senčnik in ležalnike na plaži, obroke, morebitne ekskurzije itd., kar je prav letos zelo pomembno, zato ker gostje želijo imeti tudi rezervirano mesto na plaži, z zagotovljeno medsebojno razdaljo,« razlaga Nanut.

O pravem »boomu« v minulem mesecu pripovedujeta Paola Fars in Veronica Armonia, ki imata na Korzu Italia potovalno agencijo Hemingway 207. »Že po veliki noči smo doživeli porast zanimanja, konec maja, ko se je okrepila cepilna kampanja in se je vedno več dežel uvrstilo na beli seznam, pa se je povpraševanje še povečalo. Zdaj je dela res veliko,« je povedala Paola Fars. Potrdila nam je, da se velika večina strank odloča za potovanja po Italiji, priljubljena so tudi križarjenja po Sredozemskem morju ter potovanja v Grčijo in Španijo, predvsem na Balearske otoke. »Upamo, da bo od konca avgusta oz. začetka septembra spet možno potovati v ZDA. Po besedah ministra za turizem Massima Garavaglie naj bi približno v tistem obdobju tudi vzpostavili t.i. turistične koridorje z Ameriko, Indijskim oceanom in Egiptom,« dodaja Paola Fars.

Da so se potovanja podražila, pa ve povedati Giulia Modula iz agencije K’un-Lun Viaggi na Verdijevem korzu. »Cene so se precej povišale, predvsem kar se tiče najema avtomobila. V Italiji je to precej očitno, vendar tudi v drugih evropskih državah, kot je na primer Španija. Nekatere stranke so med pandemijo povečale prihranke, kdor pa ni mogel delati ima seveda težave,« razlaga Giulia Modula. Na splošno pravi, da se razmere počasi izboljšujejo, izpostavlja pa iste lokacije, kot ostali stanovski kolegi. Ob Italiji, Grčiji in Španiji pravi, da so se posamezniki odločili tudi za potovanja na sever - v Islandijo in Norveško.