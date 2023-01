Ronški mestni redarji so med lanskim letom naložili 1248 glob zaradi najrazličnejših kršitev prometnega zakonika, kar je približno toliko kot leta 2021. Med drugim so oglobili tudi štiri uporabnike električnih skirojev.

Skupno so izvedli petdeset poostrenih nadzorov z uporabo laserja za merjenje hitrosti vozil in naprave za prebiranje registrskih tablic, pri čemer so ugotovili sedem kršitev hitrostnih omejitev in izsledili dvajset avtomobilov brez tehničnega pregleda. Po zaslugi glob je občinska blagajna bogatejša za približno 50.000 glob.