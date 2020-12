Namesto božičnih kosil v gostilni, kosila na dom

Tudi gostincem na Goriškem, ki se od nastopa pandemije stalno prilagajajo spreminjajočim se smernicam in razmeram, so zadnji ukrepi italijanske vlade spremenili načrte tudi za božične praznike. V poklicu, kjer je načrtovanje ključnega pomena, so tako morali spet prilagoditi ponudbo in možnosti, ki jih nudijo gostom.

Pri Lokandi Devetak na Vrhu, gostilni Primožič na goriškem Drevoredu 20. septembra in v restavraciji Klanjscek na Oslavju so za božično kosilo imeli že skoraj vse v celoti razprodano. Zaradi najnovejših ukrepov, po katerih bodo gostinski obrati med prazničnimi dnevi zaprti, so se vsi trije lokali preusmerili v dostavo na dom oz. prevzem kosil. Doberdobski Agriturizem pri Cirili pa je vseskozi načrtoval, da bo gostom nudil samo dostavo oz. prevzem. Pogovorili smo se z upravitelji omenjenih gostinskih obratov in jih povprašali, kako delo prilagajajo letošnjemu božičnemu obdobju.