Namesto dotrajane tovarne bodo zgradili novo halo

Dotrajano tovarno bodo porušili in namesto nje zgradili čisto novo halo, za katero bodo naknadno iskali najemnika. V štandreški industrijski coni so v ponedeljek zabrneli gradbeni stroji, saj se je začelo rušenje nekdanje lesne tovarne Zulli v Gregorčičevi ulici, ki klavrno sameva nekaj več kot dvajset let.

»Nekdanja tovarna Zulli je v zelo slabem stanju; začetno smo mislili, da bi lahko objekt obnovili, vendar se je kasneje izkazalo, da bi bilo za popolno prenovo potrebnega preveč denarja. Zaradi tega smo se odločili, da bomo objekt, ki meri 9200 kvadratnih metrov in je za sedanje potrebe odločno prevelik, porušili in namesto njega zgradili manjšo halo; merila bo 5000 kvadratnih metrov, tako da bo bolj ustrezala krajevnim podjetjem,« pojasnjuje predsednik industrijskega konzorcija za Julijsko krajino Fabrizio Russo, po besedah katerega jim je dežela Furlanija - Julijska krajina namenila 1,2 milijona evrov finančnega prispevka za porušenje dotrajane lesne tovarne in za izgradnjo nove hale.

Ko bo nov objekt dograjen, bodo zanj iskali najemnika; če se bo izkazala potreba, bi lahko zgradili še eno halo; prostora je namreč povsem dovolj, saj celotno območje nekdanje tovarne Zulli meri 28.000 kvadratnih metrov. Rušenje dotrajane tovarne se bo predvidoma zaključilo do konca decembra oz. v začetku januarja, nakar se bo začela gradnja nove hale, ki naj bi jo zgradili v precej kratkem času, saj bo šlo za montažni objekt.