Napadel jih je srnjak

V Pevmskem parku je v prejšnjih dneh srnjak napadel nekaj ljudi, ki so se mu približali. Po naših informacijah se je žival zagnala v moškega, najstnico in otroka, ni pa mogoče izključiti, da je bilo teh dogodkov več.

V primerih, za katere smo izvedeli, ni bil nihče huje poškodovan, samo ena oseba pa je do včerajšnjega dne uradno prijavila neljub pripetljaj. Eden od napadenih je žival tudi fotografiral: na prvi pogled gre za mladega srnjaka, lahko pa bi šlo tudi za zelo staro žival. Največ podrobnosti nam je uspelo izvedeti o napadu, ki ga je doživel 60-letni moški z bivališčem v Gorici. V začetku prejšnjega tedna se je v popoldanskih urah s partnerko in psom sprehajal po parku. Na območju pod nekdanjim lokalom Remuda je opazil srnjaka, ki se je pasel in se ni zmenil zanj. Ker je bila žival umirjena, se ji je moški približal, da bi jo fotografiral. Uspelo mu je, a nenadoma se je srnjak obrnil, skočil proti njemu, ga z rogovi ranil v levo stegno in pobegnil v gozd. Moški dogodka ni prijavil in ni poiskal pomoči v bolnišnici.

Po neuradnih virih je podobno izkušnjo v Pevmskem parku doživelo 14-letno dekle, srnjak pa je kot omenjeno napadel tudi otroka. Informacijo so nam potrdili tako na goriški gozdarski policiji kot tudi na deželni direkciji za agroživilsko verigo, gozdove in ribolov, ki upravlja Pevmski park. To je tudi edina uradna prijava, ki so jo prejeli do včerajšnjega dne, so pristojni na deželni direkciji povedali za Primorski dnevnik. Kot smo izvedeli od bralke, naj bi se mama s šest ali sedem let starim sinčkom sprehajala po parku, ko je zagledala srnjaka. Skupaj z otrokom se mu je približala, takrat pa se je žival očitno prestrašila, se zagnala proti dečku in mu z rogovi raztrgala hlače.

Pristojne službe so bile o dogodku obveščene in stanje nadzirajo. Vzrokov za zaskrbljenost ni, previdnost pa je seveda vedno na mestu. »Obiskovalce Pevmskega parka in naravnih parkov nasploh vabimo, naj se v nobenem primeru ne približujejo divjadi, saj ne gre za domače živali,« pravijo goriški gozdarski policisti in pristavljajo,da je v primeru poškodbe, ki nam jo je povzročila divja žival, vedno pametno obiskati zdravnika. »Primerov stekline v naših krajih ne beležimo, cepivo proti tetanusu pa je priporočljivo,« dodajajo. Na pristojni deželni direkciji trenutno ne razmišljajo o posebnih ukrepih, občane, ki naletijo na napadalno žival ali izvejo za takšen dogodek pa vabijo, naj s tem seznanijo gozdarsko policijo.