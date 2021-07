Napovedane obnove med poletjem še ne bo

Nedavne napovedi o začetku obnove eksotičnega parka ob vili Rafut ali Laščakovi vili v poletnem času se še ne bodo uresničile. »Projekti za rafutski park so bili predani sofinancerju na ministrstvo za okolje in prostor, ki jih ima v obravnavi od novembra lani. Prejšnji teden smo se dobili, upam da zadnjič, dorekli smo vse pomanjkljivosti. Ne vidim razloga, da zadeva ne bi bila v prvi polovici septembra potrjena,« nam je pojasnil Mitja Pekeč, strokovni sodelavec za investicije na novogoriški mestni občini.

Do zgodnje jeseni naj bi bili izvedeni tudi prvi javni razpisi za izvajalca del, kmalu nato naj bi tudi začeli z izvajanjem.Vrednost obnove parka z vzdrževalnimi deli na vili je dobrih 2,7 milijona evrov, pri čemer polovico iz lastnih virov prispeva mestna občina, polovico pa Ministrstvo za okolje in prostor.Rafutski park nima primere v Sloveniji in tudi širše. Zasnovan in urejen je bil kot vrt, kot oblikovana narava, kar je osnovno izhodišče njegove prenove in ureditve. V sklopu ureditve bodo v parku prenovljeni grajeni elementi, kot so poti, stopnice in podporni zidovi, dodana bo nova oprema, ki bo parku dala program in mu povečala uporabnost: nameščene bodo nove klopi, urejena bodo razgledišča, razsvetljava ter informacijska infrastruktura, urejala se bo tudi komunalna oprema. Očistilo se bo samoraslo vegetacijo ter zasadilo nova drevesa in rastline. Po obnovi bo namenjen širokemu krogu lokalnih in drugih obiskovalcev, zagotavlja Pekeč, ki priznava, da je park trenutno v nezavidljivem stanju: »Smo pred tem, da ga lahko izgubimo. Osnovno vzdrževanje parka se sicer izvaja neprekinjeno, za to skrbijo Mestne storitve. Vendar so bila to le najnujnejša vzdrževalna dela – odstranjevanje propadlih dreves in košnja.« Po besedah sogovornika na mestni občini delajo tudi na programih, ki jih bodo umestili v vilo. »Računamo, da bomo jeseni imeli dorečene programe, da bomo lahko šli s projektom naprej,« še dodaja sogovornik. Do leta 2025, ko bo Nova Gorica skupaj z Gorico nosila naziv Evropska prestolnica kulture, naj bi bila v celoti prenovljena tudi vila.