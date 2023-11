Napovedujejo začetek del kar na štirih lokacijah

Potem ko je novogoriška občina sredi letošnjega oktobra podpisala sporazum z ministrstvom za infrastrukturo in Slovenskimi železnicami pogodbo o sodelovanju v projektu EPK 2025, sta občini Nova Gorica in Gorica včeraj tudi uradno napovedali začetek del kar na štirih lokacijah. To so Trg Evrope/Transalpina s tako imenovanim Fabianijevim trizobom, južni zeleni pas, EPIC in Super 8, za kar naj bi namenili okrog deset milijonov evrov.

Za ureditev celotnega območja EPK Distrikta imajo pičlih petnajst mesecev časa. Odgovorni kljub temu zatrjujejo, da glede pravočasne izvedbe vseh omenjenih del ostajajo optimisti.

Še vedno so optimisti

»Ostajamo optimisti. Stvari, ki smo si jih zastavili, so zdaj še bolj konkretno stekle. Vsi načrtovani projekti so v zaključku projektiranja. Računamo, da bodo letos končani in da bomo takoj v začetku prihodnjega leta izbrali izvajalce ter infrastrukturne projekte do konca leta 2024 tudi spravili pod streho,« je včeraj zatrdil novogoriški župan Samo Turel, ki si od Evropske prestolnice kulture (EPK) 2025 obeta podobne učinke, kot jih je doživela Matera, ki ima še desetletje po naslovu EPK bistveno povečan turistični obisk.

»Tudi mi računamo, da se bodo do leta 2030 oziroma 2035 napor in sredstva, ki jih bomo vložili, obrestovali s povečanim turističnim obiskom in številnimi dogodki, ki bodo tudi po letu 2025 privabljali obiskovalce v naše kraje,« je še dejal novogoriški župan Samo Turel.

Prvo gradbišče na območju t.i. EPK Distrikta se bo odprlo na Trgu Evrope/Transalpina, in sicer februarja prihodnje leto. Kot je na včerajšnji predstavitvi povedal pomočnik direktorice EZTS GO Tomaž Konrad, so s fazo projektiranja trga zaključili, z rešitvami prenove Trga Evrope/Transalpina pa so zadovoljni. Naložba je sicer ocenjena na 2,78 milijona evrov. Pred Trgom Evrope/Transalpina bo novo podobo dobil t.t. Fabianijev trizob, ki ga sestavljajo ulice Caprin, Foscolo in Luzzato.

Skupni park obeh Goric

Sledila bo funkcionalna in krajinska preureditev čezmejnega zelenega pasu. Vse površine za pešce in vozila bodo urejene na enoten način. Del treh cest na italijanskem ozemlju, ki bodo vodile do trga in Kolodvorske poti, ki prečka slovenski del v smeri sever - jug in obkroža stavbo železniške postaje, bo dvignjen na raven trga. Prenova bo vključevala tudi preureditev javne razsvetljave, namestitev vodnih elementov in nove elemente ulične opreme.

Na obstoječo betonsko osnovo, ki označuje državno mejo, nameravajo po delih postaviti sedež z lesenim sediščem, pri čemer bo upoštevana sporočilna vrednost tega zgodovinskega spomenika. Spomenik, ki je nekoč predstavljal ločevanje, bo tako dobil novo vlogo, ki bo omogočala druženje in prostor za sedenje in poglabljanje v zgodovino čezmejnega prostora. Kot pojasnjuje prof. Saša Dobričič z Univerze v Novi Gorici, ki je odgovorna za prostorsko strategijo EPK 2025, bo čezmejni zeleni pas tudi funkcionalno reševal vprašanje mobilnosti pešcev oziroma obiskovalcev, kolesarjev in motoriziranega prometa. »Čezmejni zeleni pas bo postal nekakšen skupni prostor sobivanja obeh mest,« je povedala včeraj.

In kaj bo po njenih besedah v EPK Distriktu novega? »Nova Gorica nima svojega parka, to bo hkrati prvi skupni park obeh mest. Namesto enega velikega muzeja bo tu celo območje, ki bo na razpolago kulturnim in participatornim dogodkom, torej neko območje novega sooblikovanja prostora. Nov bo trg, ki povezuje obe mesti, nova bo vhodna cona v EPK Distrikt. Tu se bo zaznala zgodovinska eniteta meje, saj to območje predstavlja eno od redkih kultur sobivanja. Ni namreč dovolj imeti mejo, temveč moramo imeti kulturo bivanja, to vpliva na prostor,« je izpostavila Saša Dobričič.

V sklopu kandidature za EPK leta 2020 je bila načrtovana vzpostavitev EPIcentra, točke, ki bi bila vstopna točka za obe mesti oziroma za čezmejno mesto. Kot je zdaj že znano, bo EPIC vodil zgodovinar Marko Klavora.

Platforma za zgodovino

»Projekt EPIC je pravzaprav evropska platforma za interpretacijo zgodovine 20. Stoletja. Mislim, da lahko obiskovalcem veliko pokažemo in nekaj predamo z izkušnjo, ki so jo imeli tukajšnji prebivalci v 20. stoletju v tem prostoru. V EPIC-u bomo predstavili, na kakšen način so prebivalci doživljali to težko stoletje. Zamislili smo si avdio-vizualni sprehod po zgodovinski krajini Goriške z vsemi možnostmi, ki jih imamo pri tem na razpolago,« zatrjuje Klavora, ki je službo začel ta teden.

»Zdaj smo se organizirali v manjšo skupino, ki se bo še povečala, sodelovali pa bomo tako z zgodovinarji s slovenske kot z italijanske strani. Ključno se mi zdi, da v EPIC vključimo to, kar so naredile že generacije zgodovinarjev, kustosev in direktorjev v preteklih desetletjih. V mislih imam predvsem muzeje na meji, ki izjemno dobro funkcionirajo. EPIC razumem kot nadgradnjo tega, kar že obstaja. Torej da, podobno kot arhitekti EPK Distrikta, ne izumljamo nekaj novega, ampak nekaj novega umeščamo v tisto, kar v prostoru že obstaja,« je izpostavil.

Na območju EPK Distrikta sicer načrtujejo še več drugih naložb. Na slovenski strani že izvajajo oziroma se pripravljajo na naložbe aglomeracije, povezanih kolesarskih poti skozi nadstandardni podhod pod tiri do Prvomajske ulice, nadgradnjo celotnega območja železniške postaje Nova Gorica z umikom tirov v izvedbi Direkcije za infrastrukturo, adaptacije razskladišča za platformo EPIC in Super 8 ter ureditev Rafutskega parka z vilo in pripadajočimi poslopji. Kot izpostavlja Romina Kocina, direktorica EZTS GO, bodo gradbišča poleg drugih del, ki že potekajo ali so načrtovana, Novi Gorici in Gorici prinesla nekaj začasnih nevšečnosti za prebivalce in turiste. »Tega se zavedamo. Toda to, da lahko posegamo na infrastrukturni ravni na območjih, ki so razdeljena med Italijo in Slovenijo, je temeljni rezultat, ne le za projekt GO! 2025, temveč za prihodnost tega ozemlja in vseh, ki na njem živijo ter delajo,« je opozorila Romina Kocina.