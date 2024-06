V zadnjem letu je v nekdanji goriški pokrajini upadlo skupno število kaznivih dejanj, medtem ko je naraslo število goljufij - zlasti spletnih, pri katerih je storilce izredno težko izslediti in ustrezno kaznovati. Na pokrajinskem karabinjerskem poveljstvu so podali obračun opravljenega dela v zadnjem letu v vidiku današnjega praznika ob 210-letnici ustanovitve karabinjerjev.

Danes bo sedež 13. karabinjerskega regimenta Furlanije - Julijske krajine v vojašnici Cascino obiskal goriški prefekt Raffaele Ricciardi, ki bo karabinjerjem čestital za opravljeno delo. V zadnjem letu so karabinjerji prejeli 9140 klicev z enotne interventne številke 112, skupno so v nekdanji goriški pokrajini izvedli 13.912 ogledov in preverjanj, med katerimi so dokumente pregledali 78.787 osebam. Skupno so aretirali 85 ljudi, medtem ko so jih prijavili sodstvu 913. Skupno so obravnavali 74 odstotkov vseh kaznih dejanj, ki so bila prijavljena v nekdanji goriški pokrajini.

Karabinjerji so v zadnjem letu v nekdanji goriški pokrajini skupno obravnavali 3086 kaznivih dejanj, kar je manj kot v prejšnjem letu, ko se je nabral 3101 kaznivo dejanje. Storilce so izsledili v 25 odstotkih primerov, kar je v skladu s povprečjem iz prejšnjih let. Lani so obravnavali za šestnajst odstotkov manj tatvin - skupno jih je bilo 1014. Med njimi je bilo 124 tatvin v stanovanjih (-27 odstotkov). V zadnjem letu se je povečalo število ropov(z 8 na 12), karabinjerji so porast zabeležili tudi, kar se tiče goljufij, zlasti spletnih. Skupno se jih je nabralo 798, identiteto storilcev so ugotovili v 118 primerih (15 odstotkov). Lani se je nabralo 682 goljufij, storilce so izsledili v 99 primerih (14,5 odstotka).

Na pokrajinskem karabinjerskem poveljstvu ugotavljajo, da je nasilje nad ženskami še vedno precej razširjeno. Leta 2023 so obravnavali 5 primerov spolnega nasilja, letos se jih je nabralo 9. Število primerov nasilja v družini je ostalo v glavnem nespremenjeno (leta 2023 so našteli 52 primerov, letos pa 49). Letos so obravnavali tudi 18 primerov zalezovanja, medtem ko jih je bilo lani 8. Karabinjerji so veliko pozornost namenili tudi preventivi, izpeljali so več srečanj po šolah in tesno sodelovali s prefekturo, drugimi varnostnimi organi in organizacijami, ki pomagajo ženskam, žrtvam nasilja.