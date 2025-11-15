Naravni dragulj vabi

Gorica s svojim kulturnim in naravnim bogastvom vedno znova preseneča ne le zunanje obiskovalce, ampak tudi domačine. Marsikateri Goričan namreč še nikoli ni slišal za pravljični kostanjev gozd, ki se na 38.000 kv. metrih površine vzpenja po grajskem griču ob Ulici Franconia ter velja za pravi unikum v Furlaniji - Julijski krajini in širše. Od tega tedna pa bo naravno območje, ki je sicer zasebna last, predvidoma ob vikendih dostopno tudi širši javnosti. Urnik bodo določili v kratkem.

Zaslugo za to imajo ob Alessandru Zollii, ki je zemljišče podedoval od očeta (preminulega uspešnega košarkarja in podjetnika Benita Zollie), še Dežela FJK, Občina Gorica, skupina upokojenih gozdnih policistov in nekateri domačini. S skupnimi močmi so poskrbeli za ureditev okrog 200 metrov dolge steze po gozdu, ki se je pred približno 200 leti rodil kot nasad kostanjev in drugih sadnih dreves. Med njimi je sedem stoletnih kostanjev z lastnostmi dendroloških naravnih spomenikov, ki so jih leta 1993 kot prve vključili v seznam zaščitenih dreves v Deželi FJK. Ob teh raste v gozdu še petnajst izjemnih dreves, ki bodo med naravne spomenike lahko vključeni v prihodnje. Kot je na včerajšnji predstavitvi pojasnil Stefano Peruzovich, predstavnik pristojnega deželnega urada, bo ta gozd prihodnje leto po vsej verjetnosti postal prvi gozd s posebnim namenom (t. i. bosco monumentale) v FJK, ki je sicer v Italiji dežela, ki ima največ dreves z lastnostmi naravnih spomenikov (okrog 1650).

Vložili 50.000 evrov

Za postavitev treh tabel, minimalne posege na drevesih, ki so bili namenjeni izključno zagotavljanju varnosti, odstranitev odvečne podrasti in ureditev steze, ki je v tem letnem času prekrita z debelo plastjo listov in kostanjev, je Dežela FJK na podlagi prošnje Občine Gorica namenila 50.000 evrov. Kot je povedal vodja občinskega urada za urejanje zelenih površin Michele Cemulini, gre za gozd, ki je v urbanem kontekstu prava redkost.

Na včerajšnjem odprtju steze sta spregovorila goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi in deželna odbornica Cristina Amirante, ki sta izpostavila pozornost Občine Gorica in Dežele FJK do naravne dediščine, Alessandro Zollia pa se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali - med njimi sosedu Andreju Fajtu in Massimilianu De Monteju, ki je izdelal in mestu podaril vhodna vrata, skozi katera se iz Ulice Franconia vstopa v kostanjev gozd.