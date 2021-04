Našli »izgubljeni«Dantejev kip

»Izgubljeni« Dantejev marmornati kip se je naposled spet prikazal. V prejšnjih dneh smo poročali, da je goriška občinska uprava iskala doprsnik največjega italijanskega pesnika, ki je bil izdelan leta 1866 na pobudo goriških italijanskih iredentistov in je bil nameščen v dvorani občinskega sveta. Delo kiparja Luigija Minisinija so nato pred več desetletji premestili, na občini pa še pred nekaj dnevi niso vedeli, kam. Potem ko se je razširila novica, da iščejo kip, so ga s pomočjo občinske svetnice in profesorice Rose Tucci našli na hodniku klasičnega liceja Danteja Alighierija na Drevoredu 20. septembra.

