Italijanski zdravnik, ki je na Cerkljanskem zdravil partizane

Po prvi svetovni vojni je Italija na »osvojena« slovenska ozemlja preselila upravno, politično in vojaško osebje. Ta usoda je doletela tudi italijanskega zdravnika v Cerknem Antonia Sticchija (1896-1974). Njegova hčerka Ines Franca Sticchi je idrijskemu Mestnemu muzeju poklonila zapis o svojem očetu in o svoji družini. Njen zapis je za objavo v Idrijskih razgledih prevedla in priredila Milojka Magajne, muzejska svetnica in vodja Cerkljanskega muzeja.

Antonio Sticchi je bil rojen v mestecu Maglie v Apuliji. Bil je še srednješolec, ko so ga maja 1916 poslali na fronto. Delo z ranjenci je bil morda vzgib za njegovo odločitev, da postane zdravnik. Leta 1920 je bil odpuščen iz vojske in je nadaljeval prekinjeni študij. Po končani gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Neaplju, ki jo je zaključil leta 1925. Kmalu zatem je bil poslan za zdravnika v Cerkno, ki je med drugim gostilo odred italijanskih alpincev.

Ines Franca Sticchi pripoveduje, da oče ni bil nikoli v sozvočju s fašizmom, čeprav je bil za kratek čas v Cerknem tudi župan (podestà). Ko je le mogel, se je izogibal nošenju fašistične uniforme zdravstvenega častnika, zato so mu očitali pomanjkanje spoštovanja do fašistične stranke. V Cerknem je v vaškem vrtcu zdravil ranjene partizane. Med domačini je bil zdravnik Sticchi zelo priljubljen. Paciente je večkrat obiskoval po domovih, pozimi kar na smučeh.