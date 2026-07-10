»Nogomet ne more biti epicenter, tudi kultura mora imeti svoj prostor«

Direktor Kulturnega doma v Gorici Igor Komel sledi nogometu, a, kar je značilno za njegovo generacijo, pravi, da je bilo nekoč drugače.

Spremljate mundial?

Pogledal sem nekaj tekem, nikoli pa tistih, ki so jih igrali, ko je bilo pri nas zgodnje jutro.

Koliko vas zanima nogomet?

Nekoč sem bil velik navijač Juventusa, moj idol je bil John Charles, pravili so mu »il gigante buono«, dobri velikan. Zdaj grem enkrat na leto pogledat Udinese.

Ne navijate več za Juventus?

Ko nekdo zmaguje preveč, mi ne ugaja.

A nogomet vas še zanima?

V mladih letih je bilo drugače. Zorni kot je bil drugačen. Današnji nogomet je preveč nasilen, tehnična plat ne pride dovolj do izraza. S težavo prenašam ta tip igre. Tovrstno prerivanje ne sodi v športno vzgojo.

Tekme torej zgolj gledate ali še zmorete navijati?

Simpatiziram za majhne ekipe.

Pa na tem mundialu?

Za afriške reprezentance. A običajno je tako, da pred tekmo izberem, za koga bom navijal, to pa so običajno tisti, ki igrajo podrejeno vlogo.

Nogometno gledano sta med četrtfinalisti verjetno »najmanjši« Norveška in Švica ...

Prav gotovo je Norveška tista, ki se mi v tem trenutku zdi najbolj zanimiva. Sicer pa je žal tako, da v glavnem zmagujejo vedno eni in isti. Tudi to, da je Trump dosegel oprostitev kazni za ameriškega nogometaša, marsikaj pove. Ali pa to, da so Irancem povzročali kup težav.

Menite, da smo s Trumpom dosegli vrhunec vmešavanja športa v politiko ali v prihodnosti ne bo nič bolje?

Jaz ne bi govoril o vrhuncu, ampak ravno obratno – o dnu. Dotikali smo se zelo nizke točke. Športu vlada denar in že načrtujejo, da bi bilo SP leta 2038 spet v ZDA. Vse je podrejeno denarju. Bi pa šport moral imeti drugačno vlogo. Športnike bi bilo treba prevzgojiti.

Ste kdaj kot direktor Kulturnega doma prilagajali program razporedu tekem športnih prireditev?

Prilagajal sem jih v obratnem smislu. Ko so bila SP ali EP, smo včasih kdaj organizirali ravno takrat, da ne bo vse podrejeno nogometu.

Ponujali ste alternativo?

Ne gre za alternativo, ampak za dejstvo, da kultura mora opravljati svojo vlogo in se ne podrejati drugim. Nogomet ne more biti epicenter, tudi kultura mora imeti svoj prostor. Znotraj naše skupnosti se lepo vidi, kako se eno odigrava z drugim.