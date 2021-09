Navdušila na domačem odru

V Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici so v torek poskrbeli za pravo glasbeno poslastico. Na nekaj več kot enournem koncertu sta se pred goriškim občinstvom predstavila violinist Aleš Lavrenčič in pianist Sebastiano Gubian, ki sta z ekspresivnim dialogom in kvalitetno glasbo osvojila vse poslušalce. Glasbenika se dobro poznata že vrsto let, saj sta oba zaključila podiplomski študij na tržaškem konservatoriju Giuseppe Tartini. Priložnost za skupno igranje sta prvič izkoristila leta 2018 in od takrat redno nastopata na prestižnih odrih, kar ju je pripeljalo tudi do omembe vredne zlate plakete na natečaju Oscar Reading v Celju.

»Res sem zadovoljen s koncertom. Zelo nama je pri srcu komorna glasba, še posebno v tem obdobju koronavirusa, med katerim je ravno ta sektor eden od najbolj prizadetih. Hvalevredno je torej, da so nama pri Kulturnem centru ponudili možnost igranja,« je po koncertu za Primorski dnevnik povedal priznani violinist Aleš Lavrenčič iz Doberdoba in dodal, da je zelo vesel, ko lahko nastopa na domačem odru. »Lepo je, če te v domačih krajih spodbujajo in ti omogočijo nastopanje. Tu sem študiral veliko let in se vsakič zelo rad vrnem tudi zato, da lahko nastopim pred domačo publiko, kar se mi zdi zelo pomembno,« je še pojasnil Lavrenčič, ki je svojo glasbeno študijsko pot začel ravno pri Slovenskem centru za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici.