Navzoče je popeljala na mejo med Evropo in Azijo

Torkovo srečanje niza Knjiga ob 18.03 se je vrnilo v predavalnico pri goriški železniški postaji, kjer se je pred 19 leti prvič porodila zamisel o potujočih literarnih srečanjih. Tokrat je pridevnik potujoč na mestu, saj je predstavitev knjige In Caucaso poslušalce popeljala v regijo na meji med Evropo in Azijo, stičišče jezikov, verstev, narodov in kultur, v katero segajo tudi mnoge korenine naše evropske identitete. Knjiga je prav sveža, saj je pri videmski založbi Bottega Errante izšla 30. septembra.

Avtorica je Eleonora Sacco, radovedna in nekonvencionalna popotica, ki se je po raziskovanju Balkana zaljubila v Kavkaz. Knjiga je nastala iz srečanj in odkritij, pogovorov in prodornega opazovanja kulturnih in naravnih lepot tega edinstvenega območja skozi več kot desetletje. Pisateljica - to je njena tretja knjiga, je pa tudi avtorica nekaterih zelo poslušanih podkastov na popotniško tematiko -, je iz te svoje ljubezni naredila poklic, saj je bila leta 2019 med soustanovitelji turistične agencije Kukushka tours, za katero osebno vodi ekskurzije po Gruziji in Armeniji.

V pogovoru z novinarko Simonetto Di Zanutto je Sacco pripovedovala, kdaj, kako in zakaj je vzljubila to regijo in njene ljudi, in ponudila vpogled v vsebino knjige, v kateri je strnila pripovedi, opise krajev in prebivalcev, anekdote in druge zanimivosti iz regije med vzhodno obalo Črnega in zahodno Kaspijskega morja. Geografsko sta Armenija in večji del Gruzije v Aziji, kulturno pa bližji Evropi. Skupaj obsegata površino kakih štirih Sicilij in štejeta komaj 7 milijonov prebivalcev, 3 Armenija in 4 Gruzija, v tem malem goratem svetu pa je koncentracija jezikov, ver, kultur in etničnih identitet med največjimi na svetu. K temu je bržkone prispevala geografska lega na križpotju celin in težka dostopnost dolin med gorami.

Brskati vse globlje

Odkrivanje tolikšnega bogastva je po oceni avtorice podobno delu arheologa, ki brska vse globlje skozi plasti zgodovinskih usedlin. Ob prvem obisku doživiš površinske vtise, spoznavaš kulturne in naravne lepote, gostoljubnost ljudi. Ko potem radovedno stikaš po usedlinah preteklosti, odkrivaš nesluteno. Avtorica je na primer pripovedovala o nemških skupnostih, o preganjanih ruskih vegetarijancih in o Grkih, ki so se tam naselili v pradavni preteklosti in danes govorijo posebno turško narečje in ohranjajo le malo vezi z izvorno grško kulturo. To so le nekatere manj znane posebnosti pisanega kulturnega mozaika te regije.

Pogovor se je dotaknil tudi vojn in političnih pretresov. Nekoč vplivni in razmeroma razviti državi v sklopu Sovjetske zveze je močno prizadel razkroj slednje in divja kapitalistična šok terapija, ki je v 90. letih pahnila v globoko revščino veliko večino prebivalstva in omogočila vzpon peščice lopovskih oligarhov, ki so še danes dominantni.

Svoj del gorja so prispevali nacionalizmi. Že takoj po razkroju SZ sta se Abhazija in Južna Osetija z orožjem uprli novi gruzijski oblasti in se povezali z Rusijo. Po rusko-gruzijski vojni leta 2008, ko so ZDA pritiskale, da bi Gruzija tako kot Ukrajina vstopili v Nato pakt, sta ti dve regiji de facto samostojni pod ruskim okriljem. Armenija pa je bila dolgo v konfliktu z južno sosedo Ažerbajdžanom zaradi Gornjega Karabakha, armenske enklave znotraj sosednje države. Državi sta se zanj spopadli že v 90. letih, ko so prevladali Armenci, leta 2024 pa je v kruti vojni, ki je na obeh straneh terjala več kot 7000 življenj, zmagal Azerbajdžan in iz regije pregnal 120 tisoč Armencev.

Vojne pa tudi hud potres, ki je leta 1988 prizadel Armenijo, so pustile sled tudi v ljudeh, ki jih je Sacco srečala na svojih potovanjih in s katerimi je navezala trajne vezi. Knjiga pa prinaša tudi veliko lepih doživetij in spominov. Mednje sodi tudi kulinarika, ki jo še najbolje spoznavaš na domu ljudi, ko izkoristiš številne možnosti turističnih nočitev pri ženskah, ki si spričo mizernih plač in pokojnin s tem zagotovijo dodaten vir za preživetje nujnih prihodkov. Še bolj kot v restavracijah je prav po domovih mogoče odkriti, kako se kulturna raznolikost regije pretaka tudi v kulinariko. Izvajanje pisateljice je bilo tako prepričljivo, da je v publiki spodbudilo radovednost ne samo za knjigo, ampak tudi za obisk te regije na vzhodnem robu naše celine.