»Ne« enoporcijskim pakiranim obrokom

Goriška občina nasprotuje uvedbi enoporcijskih pakiranih obrokov v vrtcih in šolah, s katerimi bi državna vlada s ciljem preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom rada nadomestila hrano, ki jo pripravljajo v šolskih menzah. Novost je vključena v varnostni protokol, ki ga pripravlja šolsko ministrstvo v vidiku začetka novega šolskega leta, vendar ima že cel kup nasprotnikov, med katerimi je tudi zveza občin Anci.»Na celi črti podpiram stališče zveze občin ANCI, ki je v prejšnjih dne poslala pismo šolski ministrici Lucii Azzolina pismo, v katerem je opozorila, da bi imela uvedba enoporcijskih pakiranih obrokov v vrtcih in šolah celo vrsto negativnih posledic,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem bi predlog šolske ministrice povzročil znižanje kakovosti hrane. »V šolskih menzah v goriški občini pripravljamo hrano na zelo visoki ravni. Uporabljamo skoraj šestdeset odstotkov bioloških proizvodov, veliko jih ima tudi zaščiteno oznako Dop. Jedilnik je poleg tega sestavljen v dogovoru z zdravstvenim podjetjem,« pravi župan in pojasnjuje, da vso hrano pripravijo v treh kuhinjah, zatem jo dostavljajo šolam, vrtcem in jaslim. V kuhinjah je po županovih besedah zaposlenih šestnajst kuharjev in pomočnikov, medtem ko zunanje podjetje z desetimi uslužbenci skrbi za dostavo hrane in delitev obrokov v šolskih menzah. Župan tudi opozarja, da bi z uvedbo enoporcijskih pakiranih obrokov proizvedli izredno veliko količino odpadkov, ki bi jih s težavo ustrezno sortirali; po njegovem mnenju je nedvomno treba posvetiti maksimalno pozornost prizadevanjem za zagotovitev varnosti, za kar pa bi lahko občine poskrbele tudi brez uvedbe enoporcijskih pakiranih obrokov.

